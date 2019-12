Ook in Tweede Kamer roep om Daniël Buter vrij te laten

Daniël Buter. Beeld privearchief

Jasper van Dijk (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) riepen de staatssecretaris in Radio EenVandaag op zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Buter zit momenteel vast nadat hij een paspoortaanvraag deed bij de gemeente, maar niet over de Nederlandse nationaliteit bleek te beschikken. Opvallend, want Buter is geboren en getogen Amsterdammer.

De medewerkers van de gemeente schakelden de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in, die Buter hebben vastgezet. In februari buigt een rechter zich over de vraag of hij moet worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, het land waar zijn ouders vandaan komen.

“Het is niet uit te leggen dat criminele mensen uit veilige landen niet worden vastgezet, dat het alsmaar moeite kost om die uit te zetten, en dat een jongen die gewoon naar het hbo wil nu in de gevangenis zit. Dan zijn we echt gek geworden,” aldus Asscher.

SP’er Van Dijk noemt de kwestie ‘een bizarre samenloop van omstandigheden die snel moet worden rechtgezet’. “Ik roep de staatssecretaris op hem vrij te laten en een paspoort te geven zodat hij aan zijn studie kan beginnen en deze enorm ongelukkige vergissing snel onder het zand kan worden begraven.”

Halsema

Coalitiepartijen willen niet reageren op de kwestie, maar werken volgens Haagse bronnen achter de schermen wel aan een oplossing.

Burgemeester Femke Halsema liet donderdag na vragen van Denk en de ChristenUnie in de gemeenteraad weten uit te zoeken of er nog meer Amsterdammers in vreemdelingendetentie terecht zijn gekomen nadat zij zich meldden voor een nieuw paspoort.

“Ik heb dit bericht met afschuw gelezen,” zei Halsema in een reactie. “Ik ben het eens met het oordeel dat Daniël niet thuishoort in detentie. Hij is een Amsterdamse jongen die nu zou moeten studeren.”

De stad heeft al contact gezocht met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken). Maar raadsleden hebben Halsema opgeroepen om uit te zoeken of dit vaker voorkomt. “De gemeente moet de paspoortwet uitvoeren, maar ik wil controleren of daar ook een meldingsplicht richting de IND bij zit en of dit vaker is gebeurd,” beloofde Halsema. “We hebben een zorgplicht voor inwoners als zij verdwaald raken in procedures en regels, dan moeten wij hen een helpende hand bieden.”

Een woordvoerder van de staatssecretaris liet eerder al weten niet in te kunnen gaan op individuele gevallen.