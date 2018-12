Ook in beroepszaak bijna 11 jaar cel Aydin C.

De straf, tien jaar en 243 dagen, is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) en de maximale die kon worden opgelegd.



Volgens het hof staat vast dat C. zich op internet schuldig heeft gemaakt aan de digitale stalking en afpersing van 33 destijds minderjarige meisjes, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe.



Afpersing

Zijn slachtoffers haalde hij voor de webcam over uit de kleren te gaan en seksuele handelingen te verrichten. De beelden die hij daarvan stiekem maakte, gebruikte hij later voor de afpersing door te dreigen ze te verspreiden.



In de uitspraak noemde het hof C. een hardvochtige en gewetenloze dader, "aan wie meer dan een steekje los zit en die behandeling nodig heeft." Hij heeft meisjes "in wat onbezorgde jeugdjaren hadden moeten zijn ongekende schade toegebracht," aldus het hof. De slachtoffers en hun ouders 'krijgen die jaren nooit meer terug'.



Webcamshows

C. legde via chatsites als MSN, Habbo Hotel of Chatroulette contact met de jonge meisjes. Hij deed zich voor als leeftijdgenootje dat het net als hen spannend vond te experimenteren. Later, maanden of soms zelfs jaren, meldde hij zich opnieuw en moesten de meisjes voor de webcam shows voor hem opvoeren.



Een van zijn vermeende slachtoffers was Amanda Todd, het Canadese meisje dat in 2012 op vijftienjarige leeftijd een einde aan haar leven maakte als gevolg van de digitale pesterijen. In die afpersingszaak wordt C. nog apart berecht in Canada. Wanneer de zaak in Canada dient, is nog niet bekend.



