Ook in Amsterdam sneeuw: hier en daar problemen

Sneeuw op de daken en in de straten van Zaandam. Beeld ANP / Kim van Dam

De problemen deden zich onder meer voor op de wegen rond Amsterdam. Zo stonden er diverse files en was de snelweg A4 richting Den Haag tussen De Nieuwe Meer en Sloten dicht na een ongeluk met drie voertuigen. De vertraging liep daar op tot een uur.

De brandweer is donderdagnacht samen met Rijkswaterstaat en reddingsdienst KNRM uitgerukt naar de Krijn Taconiskade op IJburg en de Noorder IJdijk in Noord. Daar dreigden woonboten los te raken door het hoge water dat werd veroorzaakt door harde wind en waterstuwing. Na controle bleken de woonboten goed vast te zitten en vertrok de brandweer toen bleek dat het waterpeil niet verder zou stijgen.

De brandweer heeft samen met o.a. Rijkswaterstaat en de KNRM een grondige controle uitgevoerd langs de #NoorderIJdijk in #Amsterdam. De woonboten liggen allemaal vast en het waterpeil zal naar verwachting niet verder stijgen. Daarmee is de inzet van de brandweer ten einde. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 1 april 2022

Ook op andere plekken werd het water opgestuwd door de harde wind. Zo moest in Volendam een kelder van een woning aan het Slobbeland worden leeggepompt.

Amsterdam

Een groot deel van de rest van Nederland kreeg donderdag al te maken met sneeuw. Dat leidde met 628 kilometer file op A- en N-wegen tot de drukste ochtendspits in twee jaar tijd, maar Amsterdam bleef veelal buiten schot.

Donderdagavond was ook de hoofdstad aan de beurt. Vooral in Noord-Holland was er intensieve sneeuwval die gladheid veroorzaakte. Het KNMI had vanaf 20.00 uur code geel afgekondigd, dat nog geldt tot 09.00 uur. Om de gladheid op wegen in de stad te bestrijden heeft de gemeente strooiwagens ingezet.

Automobilisten moeten ook vrijdagochtend rekening houden met hinder. ‘Ga je vrijdag de weg op? Bereid je dan goed voor en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan,’ waarschuwde Rijkswaterstaat al eerder deze week. In de loop van de ochtend zal de gladheid verdwijnen.

Zojuist maakte ik deze foto 📸 in #Amsterdam langs de #A2. Het zijn mooie plaatjes in de #sneeuw maar het kan ook gevaarlijk zijn op de weg ❗️

Wees verstandig en pas uw snelheid aan naar de omstandigheden! Voor uw veiligheid en die van anderen 🙂#Rijkswaterstaat #weginspecteur pic.twitter.com/NCLSZwCpTC — Weginspecteur William (@WIS_William_) 1 april 2022

Behalve #sneeuw nu ook veel wind in Amsterdam. pic.twitter.com/XZSkSa8S7r — Weeronline (@weeronline) 31 maart 2022

#Wateroverlast #Slobbeland #Volendam De brandweer is op het moment de kelder van één woning aan het leegpompen. De gemeente is ook ter plaatse en is zich aan het voorbereiden om het pompen van de brandweer over te nemen. Nadere informatie volgt. https://t.co/vEdOdvMwB0 — Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (@VrZW) 31 maart 2022