Ook in Amsterdam lijkt vuurwerkverbod niet meer te stoppen

Het kan snel gaan. In 2017 werd in de rest van Nederland nog meewarig met het hoofd ­geschud om de Amster­damse plannen die het afsteken van vuurwerk moesten beperken tot enkele vuurwerk­zones. Inmiddels lijkt sprake te zijn van de wet van de remmende voorsprong.

Ruim een week na de jaarwisseling buitelen gemeenten door het hele land over elkaar heen om vuurwerk in de ban te doen. De VVD-burgemeesters van Den Haag en Utrecht begonnen ermee op nieuwjaarsdag en ook gemeenten als Diemen en Amstelveen zijn inmiddels voor beper­kingen. In Rotterdam wil een raadsmeerderheid nog dit jaar een afsteekverbod.

Traditie veranderen

Waarom politici en bestuurders vuurwerk nu wel in de ban willen doen, is niet duidelijk. De verzekerde schade was met circa 15 miljoen euro dit jaar niet veel hoger dan anders. Wel is sprake van meer slachtoffers. Zo zijn er zeker dertig mensen meer gewond geraakt aan één of beide ogen dan tijdens de voorgaande jaarwisseling, meldt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Mogelijk is de tragische dood van een ­vader en een kind bij de door vuurwerk veroorzaakte brand in een Arnhemse flat de belangrijkste reden dat vuurwerk nu anders wordt ­bezien.

In politiek Den Haag klinkt de roep om een verbod ook steeds luider. In de Tweede Kamer is inmiddels een meerderheid ontstaan voor een verbod op, in elk geval, knalvuurwerk en vuurpijlen voor particulieren. Een draai van de PvdA op dit onderwerp maakte de nieuwe meerderheid mogelijk.

Ook in het kabinet lijken CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en vicepremier Hugo de Jonge zich aan te sluiten bij coalitiepartners D66 en CU, die al langer voor beperkingen zijn. “Zoals het nu is, kan het niet langer,” zei De Jonge deze week in het tv-programma Jinek. “Dit is een traditie die moet veranderen.” Het kabinet buigt zich morgen over het onderwerp.

In Amsterdam beloofde burgemeester Femke Halsema dat vanaf dit jaar vuurwerkzones in­gesteld zouden worden waar mensen nog ­mogen knallen. De rest van de stad zou dan vuurwerkvrij zijn. Een meerderheid van de ­gemeenteraad vindt dit inmiddels niet ver genoeg gaan.

Aanscherpen

Ook in Amsterdam hadden de hulpdiensten het drukker met vuurwerkgerelateerde incidenten dan voorgaande jaren. Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat er voor de komende jaarwisseling een afsteekverbod voor particulieren komt. Volgens GroenLinks, PvdA, VVD en andere partijen is het de hoogste tijd. De gemeenteraad spreekt vanmiddag met Halsema over de kwestie.

“We zijn de verhuftering zat, kennelijk is er een groep mensen die niet kan omgaan met vuurwerk en het verpest voor de rest,” verklaart VVD-fractievoorzitter Marianne Poot de plotselinge aanscherping. De vuurwerkzones, ooit een vooruitstrevend idee, zijn achterhaald nog voor ze goed en wel zijn ingevoerd.

Coalitiepartijen SP en D66 twijfelen nog, zij hopen dat een handvol vuurwerkzones uitkomst biedt. Dat moeten omheinde plekken worden waar Amsterdammers, voorzien van veiligheidsbril en aansteeklont, hun gang ­kunnen gaan met legaal vuurwerk. Ook FvD is kritisch en pleit voor een referendum.

Halsema wil doorpakken, maar waarschuwt de gemeenteraad wel dat een landelijk verbod op de verkoop van knalvuurwerk het hoofddoel moet blijven. Volgens haar is een lokaal afsteekverbod moeilijk te handhaven als het vuurwerk in de schappen blijft liggen. “Zolang vuurwerk niet landelijk verboden is en in andere gemeenten wel gewoon verkrijgbaar is, kunnen handhavers en politie alleen optreden ­tegen het afsteken van vuurwerk,” zegt de burgemeester. “Daar heeft geen enkele gemeente in Nederland de capaciteit voor.”