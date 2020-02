Ook in 1990, 2007 en 2018 trokken er zware stormen over de stad

In januari 2007 waaiden gevelplaten van het kantoor van SBS aan de Oostelijke Handelskade net als bij een bankfiliaal aan het Belgiëplein. Buiten Amsterdam waren zes doden te betreuren, vooral door auto’s die bedolven raakten onder omvallende bomen. Op de Buiksloterweg viel een boom op een huis. Bij de Houtmankade waaide een voorbijganger het water in. In Bos en Lommer belandde iemand in de Erasmusgracht. Het treinverkeer en het vliegverkeer vielen stil waardoor honderden passagiers moesten overnachten op Schiphol en in de RAI - toen kwam de storm op een werkdag.

De schade aan het SBS-gebouw in 2007 nadat een storm over de stad was getrokken. Beeld Floris Lok

In januari 1990 werden zelfs 16 doden gemeld als gevolg van de storm. In Amsterdam kwam een vrouw onder een auto als gevolg van een windvlaag. De schade van de hevigste storm in lange tijd was zelfs zo groot dat de brandweer prioriteiten moest stellen: weggewaaide dakpannen moesten wachten. Gestrande treinreizigers werden onder meer opgevangen in het AMC. In de Amsterdamse haven viel een zestig meter hoge en 1400 ton zware havenkraan om.

In januari 2018 liet een zware storm het treinverkeer in het honderd lopen. Op de snelwegen werden vrachtwagens omgeslagen. De Amsterdamse brandweer kreeg ruim 350 meldingen van stormschade te verwerken, zoals losgedraaide bouwdelen als dakpannen, dakgoten en gevelplaten. Ook vielen bomen om.