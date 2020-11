Ook hotelbussen van en naar Schiphol worden elektrisch

Reizigers bij luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Dat hebben Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en branchevereniging Horeca Nederland afgesproken. In plaats van bussen van de hotels zelf komt er een busdienst die voor alle Schipholhotels zal opereren.

Pre-corona reden er dagelijks tientallen shuttlebussen tussen Schiphol Plaza en de achttien luchthavenhotels in de Haarlemmermeer. Het merendeel daarvan is lastig met het openbaar vervoer te bereiken.

Lege bussen

Nu heeft elk hotel eigen pendelbussen. Die reden dagelijks 10.000 kilometer, vaak nauwelijks bezet. “Het plan voor een gezamenlijk shuttlenetwerk komt vanuit een groep hotels rond Schiphol,” zegt voorzitter John Nieuwland van de Haarlemmermeerse afdeling van branchevereniging Horeca Nederland. “Er rijden, ook in goede tijden, vaak veel lege bussen rond. Nu is dat helemaal het geval. Daarbij spelen ook de kosten een rol.”

Bovendien maken aanstaand bouwwerkzaamheden op Schiphol het noodzakelijk om samen te werken. Op de luchthaven gaan binnenkort het NS-station, Plaza en het busstation op de schop. In het toekomstige busstation is de ruimte voor niet ov-bussen beperkt. “Maar daar komt nu wel plek om onze bussen op te laden.”

Vijf lijnen

Het hotelbusnetwerk, volgens Schiphol het eerste ter wereld, start begin volgend jaar al, vooralsnog met de bestaande dieselbussen. “We denken aan vijf lijnen die elk vier, vijf hotels bedienen zodat mensen niet al te lang in de bus zitten. De wachttijd moet maximaal twintig minuten bedragen. We willen een zo flexibel mogelijk systeem, met grote en kleine bussen, afhankelijk van de drukte.”

De overstap naar elektrische bussen volgt als de bestaande contracten met vervoerders aflopen, in 2024 zal het hele netwerk dan compleet zijn. Schiphol verwacht een daling van 1.900.000 CO 2 per jaar, vergeleken met de huidige situatie.

Schiphol heeft naar eigen zeggen al de grootste elektrische busvloot in Europa. Volgend jaar rijdt ov-bedrijf Connexxion op en om de luchthaven met 258 elektrische Citea Bussen van het Nederlandse VDL. De bussen rijden op het luchthaventerrein, voor het vervoer van personeel, maar ook op ov-lijnen naar onder meer Amstelveen en Haarlem.

Taxi’s

Daarnaast zijn alle zevenhonderd Schipholtaxi’s (de enigen die op Schiphol passagiers mogen oppikken) elektrisch. Dat geldt ook voor de bussen op de platforms, die passagiers van en naar toestellen vervoeren.

Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars zijn daarnaast bezig al hun voertuigen op het vliegveld te verduurzamen. Zo zijn vrachtwagens voor vracht en catering al grotendeels elektrisch en loopt er een proef met een elektrische vliegtuigtrekker.

De luchthaven wil in 2030 helemaal klimaatneutraal zijn, afgezien van het vliegverkeer zelf, wat ook één van de voorwaarden is van het kabinet voor verdere groei van het vliegverkeer.