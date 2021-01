Ook het scholen kiezen moet tijdens corona op afstand, maar: ‘Sfeer proef je niet online’

Leerlingen van groep 8 op De Krijtmolen in Noord moeten de kennismaking met het voorgezet onderwijs deels online doen. Beeld Nosh Neneh

Dit jaar geen roze koeken en gratis glaasjes jus voor de duizenden aankomende brugklassers en hun ouders: door de verlenging van de lockdown valt het Amsterdamse opendagencircus, dat jaarlijks in januari van start gaat, vooralsnog grotendeels in het water.

Aankomende vmbo’ers, havisten en vwo’ers moeten uiterlijk 19 maart respectievelijk 4, 6 of 12 voorkeursscholen opgeven. In normale tijden al een hele opgave, laat staan als je die scholen niet eens van binnen kunt bekijken.

De open dagen en lesjesmiddagen van het Hervormd Lyceum Zuid zaten al helemaal volgeboekt, zegt rector Wilfred Vlakveld. “Die stonden oorspronkelijk gepland voor eind januari, maar nu de lockdown is verlengd, hebben we ze verzet naar half februari.”

Maar of de open dagen na 9 februari wel door kunnen gaan, is nog maar de vraag, zegt Rob Oudkerk, voorzitter van de Amsterdamse scholenkoepel Osvo. “We weten niet hoe lang de lockdown uiteindelijk gaat duren. Als die weer verlengd wordt, kunnen ook de uitgestelde open dagen niet doorgaan.”

Voorlopig is het dus behelpen met online kennismakingsactiviteiten zoals speeddates met docenten en leerlingen en live proeflessen volgen. Ook Jolanda Hogewind, directeur van het IJburg College, baalt dat ze het hier voorlopig bij moeten houden. “Je wilt dat ouders en leerlingen een school meemaken, die sfeer kun je online niet proeven.”

Graag had ze aankomende brugklassers de theaterzaal en de klimmuur, het technieklokaal en de kunstprojecten van haar scholieren in het echt laten zien. “Nu hebben we een virtuele tour door de school, met filmpjes en een livestream waarbij achtstegroepers vragen kunnen stellen aan docenten en leerlingen.”

Zo proberen alle Amsterdamse middelbare scholen er het beste van te maken. Op de Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer kunnen achtstegroepers digitaal speeddaten met leerlingen, bij het Calandlyceum kun je met een digitale 3D-tour door de school.

Volwassenen niet welkom

Mochten de open dagen in februari alsnog op gang komen, dan staan de achtstegroepers er wel alleen voor. Op de meeste scholen zijn de ouders dit jaar in verband met de coronamaatregelen niet welkom.

Dat maakt het keuzeproces extra spannend, zegt Anne de Haas van De grote oversteek, een organisatie die achtstegroepers en ouders helpt bij de keuze van een middelbare school. “We merken dat er veel onrust is: ouders zijn bezorgd dat hun kinderen nu in hun eentje moeten inschatten of een school bij ze past. Hoe kun je de sfeer van een school inschatten als je alleen de website kunt bekijken? Zeker voor ouders die de taal niet spreken of laaggeletterd zijn, is dat een enorme uitdaging.” Het overzicht is ook een beetje weg, zegt De Haas. “De ene school is online beter zichtbaar dan de andere, ik hoop dat het ouders en kinderen lukt om daar doorheen te kijken.”

Loting en matching

Vorige week besloot de gemeente Den Haag de aanmeldperiode voor middelbare scholen te verlengen. Dat is in Amsterdam voorlopig nog niet aan de orde, zegt Rob Oudkerk. “Onze aanmelddeadline ligt al vrij laat, dus we hebben nog een beetje ruimte. En we moeten ook tijd overhouden voor de lotings- en matchingsprocedure. Maar mocht er op een gegeven moment toch geschoven moeten worden, dan gaan we niet aan starre regels vasthouden.”

Is het een optie om de open dagen dit jaar volledig online te doen? “Alles kan,” zegt Oudkerk, “Maar ik vind dat we alle mogelijkheden om toch fysiek iets te organiseren, binnen wat mogelijk en veilig is, moeten nagaan. Een huis koop je ook niet als je het alleen maar op Funda hebt bekeken.”