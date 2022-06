Ook gevluchte kinderen welkom op zomerprogramma MidzomerMokum

Skateles in het Nelson Mandelapark tijdens de eerste editie van MidzomerMokum in 2020. Beeld Jakob Van Vliet

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk stelde naar aanleiding van deze oproep vragen in de gemeenteraad. “Ieder kind verdient een fijne zomer en MidzomerMokum sluit naadloos aan bij de oproep.” Rooderkerk voegde daaraan toe dat ‘ook vluchtelingenkinderen uit andere oorlogsgebieden niet vergeten zouden moeten worden’.

Midzomermokum is ontstaan tijdens de coronacrisis en bestaat uit (voornamelijk gratis) culturele, sportieve en educatieve activiteiten voor jongeren tot 23 jaar door de hele stad. Aanmelding gebeurt vaak via scholen, maar Moorman gaat daarnaast ‘actief informeren op de plekken waar vluchtelingen zich melden’.

Daarbij kan gedacht worden aan de loketten waar vluchtelingen of gastgezinnen hun leefgeld krijgen. Moorman: “Daarnaast zullen we kijken of we organisaties die zomerkampen willen organiseren kunnen steunen of helpen.”

Meer plekken

Midzomermokum is in principe bedoeld voor Amsterdamse kinderen, maar Moorman zei toe dat niemand geweigerd zal worden, ook als bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen van buiten Amsterdam zich melden via vluchtelingenorganisaties. Tegelijkertijd hoopt de wethouder dat op meer plekken in het land activiteiten zullen worden georganiseerd. “Het lijkt me geen goed idee kinderen vanuit Ter Apel voor een zomerprogramma naar de stad te halen. Dat zou echt veel lokaler moeten gebeuren.”

Op dit moment zijn er tweeduizend Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam, onder wie een paar honderd kinderen. Omdat veel ervan de Nederlandse taal niet spreken, zal ook gekeken worden naar activiteiten die ‘niet taalgevoelig’ zijn.

De campagne zal snel op gang moeten komen: Midzomermokum start op 16 juli en duurt tot 28 augustus.