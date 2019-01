Ook gerechtshof stelt oud-Ajacied Tscheu La Ling in ongelijk

Het gerechtshof in Arnhem heeft op 8 januari in hoger beroep Ling in het ongelijk gesteld en alles eisen van de oud-voetballer afgewezen. Ten Have's advocaat S. Kalff verschafte het arrest aan het ANP.



Het conflict voert terug naar begin 2012 ten tijde van de zogenoemde 'fluwelen revolutie' bij de Amsterdamse club. Icoon Johan Cruijff wilde de club naar zijn hand zetten en schoof de bevriende Tscheu La Ling naar voren als beoogd directeur. De meeste commissarissen, onder wie Ten Have, vonden de gewezen rechtsbuiten niet geschikt.



Omkoping

Ling spande een rechtszaak aan tegen Ten Have, omdat die hem tijdens bijeenkomsten met de supporters en de ledenraad in verband zou hebben gebracht met omkoping. Ling, eigenaar van de Slowaakse club Trencin, vond dat zijn eer en goede naam daarmee waren aangetast en eiste rectificatie.



Hij verloor in januari 2012 het kort geding in de kwestie, maar legde zich niet neer bij de uitspraak. Het kwam tot een bodemprocedure die in april 2015 uitmondde in een vonnis van de rechtbank in Utrecht.



Ling werd opnieuw in het ongelijk gesteld, de rechtbank zag geen bewijs voor onrechtmatige uitlatingen van Ten Have. Het hof in Arnhem heeft nu in hoger beroep dat voor Ling nadelige vonnis bekrachtigd.



