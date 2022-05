Ook geen sprake van misdrijf bij tweede dode na brand in Nieuw-West

De politie kan nog niet zeggen hoe lang het stoffelijk overschot in de woning heeft gelegen. Beeld Joris van Gennip

Eerder deze week woedde in hetzelfde appartementencomplex een flinke brand, waarbij een 33-jarige Amsterdammer om het leven kwam. Zondag deed de politie onderzoek in het appartementencomplex. Daarbij werd in een andere woning een stoffelijk overschot aangetroffen. Deze persoon is volgens de politie geen slachtoffer van de brand en een misdrijf wordt ook uitgesloten. Hoe lang het stoffelijk overschot er lag, kan de politie nog niet zeggen.

Volgens een woordvoerder van de politie was er geen sprake van brandstichting bij de brand die vrijdag woedde. Hoe de brand wel is ontstaan, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een ‘noodlottig ongeval’.