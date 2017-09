Ook FNV-leden wijzen cao-bod KLM af

Bij een ledenraadpleging stemden ruim vier op de vijf bij FNV aangesloten stewards en stewardessen tegen het voorstel.



Collega-bond VNC liet eerder al weten geen brood te zien in het voorstel van KLM.



Het bedrijf biedt loonsverhoging en een verbeterde winstdelingsregeling. Maar daar staat tegenover dat het structureel in wil grijpen in de bezetting in de cabine op vluchten naar verre bestemmingen. Dat is veel KLM'ers een brug te ver, omdat het tot meer werkdruk en een slechtere dienstverlening aan passagiers zou leiden.



Open voor suggesties

FNV heeft KLM ingelicht over de uitslag van de ledenraadpleging en beraadt zich op hoe het nu verder moet. VNC voerde vorige week vrijdag al actie door op te roepen tot werkonderbrekingen van een uur voorafgaand aan elke vlucht. De gevolgen daarvan bleven evenwel beperkt.



KLM laat weten het jammer te vinden dat nu beide cabinevakbonden haar eindvoorstel hebben verworpen. "Het signaal is helder. Dit betekent dat KLM het eindvoorstel van tafel haalt om de weg vrij te maken voor oplossingen," aldus het bedrijf in een verklaring.



Het zegt verder open te staan voor suggesties van de bonden om snel tot een nieuwe cao te komen.