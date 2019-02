Ook Elrow Festival naar het N1-terrein

Het college van Amsterdam besloot vorige week af te zien van de oorspronkelijke plannen om het N1-terrein permanent als festivalterrein te gebruiken. De grond kan in de toekomst nodig zijn voor bedrijven die nu plaats moeten maken voor woningen in de stad. D66 heeft een spoeddebat aangevraagd om opheldering te krijgen over de keuze van het college.



Vorig jaar was Elrow Festival nog op de NDSM-werf. Eerder maakte het festival Strafwerk al bekend op 17 augustus naar de het N1-terrein te verhuizen. Dit festival was vorig jaar nog op Blijburg. Naast Strafwerk en Elrow zal ook Music On Festival in het weekend van 11 en 12 mei nog een keer van het terrein gebruik maken.



