Ook doelwit Shardyone S. en Edwin R. veroordeeld in Marokko

Edwin R.M. (links) en Shardyone S. op foto's die door de Marokkaanse politie zijn verspreid. Beeld Marokkaanse politie

Het gaat om Mustapha F., in het criminele milieu bekend als ‘Moes’ of ‘Amotor’ (motor).

Hij wordt gerekend tot de groepering van de erven van de in 2014 in Zuid-Spanje geliquideerde Marokkaans-Amsterdamse crimineel Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan - die ook in Marokko erg machtig is.

Ook een neef van F. is veroordeeld, tot 8 jaar cel. F. en zijn neef krijgen hun straffen voor internationale drugshandel, die de aanleiding was voor de liquidatie.

Het draait allemaal om de schietpartij op het terras van de luxe koffiebar La Créme op 2 november 2017 in het centrum van Marrakesh - eigendom van Mustapha F.

Blunder

Jeugdvrienden Shardyone ‘Dyon’ S. (geboren op Curaçao) en Edwin R. (geboren in de Dominicaanse Republiek) hadden F. moeten doodschieten, maar troffen door een blunder de zoon van de rechter, een 26-jarige geneeskundestudent. Die droeg net zoals F. een wit T-shirt en zat op de stoel waar F. kort daarvoor had gezeten.

Ze vluchtten op een motor, maar konden snel worden gepakt. Ze waren de roemruchte Marokkaanse geheime dienst onder meer door hun rasta’s al lang en breed opgevallen. Ze sliepen in twee hotels, waarvan er een in de buurt van La Créme was.

Ridouan Taghi

De opsporingsdiensten in Nederland en Marokko zijn ervan overtuigd dat de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) de opdrachtgever voor de liquidatie was. Hij had leden van zijn groepering al eerder opdracht gegeven ‘Moes’ dood te schieten, bij diens (inmiddels gesloten) club No Limit in Zoetermeer. Dat was mislukt doordat te veel portiers in de buurt waren.

Twee broers van Ridouan Taghi zitten in Marokko vast voor het mee organiseren van de liquidatie bij La Créme. Zij komen later voor de rechter.

De twee ter dood veroordeelde jonge Amsterdammers krijgen die ultieme straf voor de liquidatie, poging tot moord op de zwaargewond geraakte vriendin van de student, lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel en het beschadigen van publiek bezit. Ze hadden in Nederland allebei al een fors strafblad.

De doodstraf is in Marokko overigens sinds 1993 niet meer ten uitvoer gelegd.