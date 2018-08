Ook dit jaar aan kop van de Canal Parade: de flyboarders

"Voor ons is het leuk om dit te blijven verbeteren; we hebben vorig jaar dan ook getracht het kanaal tussen ­Engeland en Frankrijk over te steken. Helaas werden we halverwege teruggestuurd, anders was dat een nieuw record geweest."



Moet je een goede conditie hebben?

"Ja, we trainen veel. Voor de lessen en de shows die we geven, trainen we weer. En als we een tijdje geen shows hebben, gaan we zelf het water op. In de sportschool doen we ook wel wat, maar we gaan vooral het water op."



Uw zoon Bo heeft tijdens de Canal Pride eens de selfie van het jaar gemaakt; die ging de hele wereld over. ­Zaterdag nog verrassingen in petto?

"Zeker, maar die ga ik nu niet verklappen natuurlijk. Mijn twee andere kinderen gaan dit jaar ook de grachten op, dat is wel heel bijzonder. Ginger (16) is al Nederlands kampioen junioren en Cris (18) doet een andere tak van flyboarden; hij is de Jetpack-master."



