Ook Diemen legt opening nieuwe ‘dark stores’ aan banden

Een flitsbezorger van boodschappenbezorgdienst Gorillas. Beeld ANP

Diemen is bang dat nu flitsbezorgers geen nieuwe vestigingen in Amsterdam meer kunnen openen, bedrijven als Gorillas, Getir, Zapp en Flink de wijk naar Diemen zullen nemen. ‘Distributiepunten van flitsbezorgdiensten kunnen verkeers- en parkeeroverlast opleveren en kunnen woon- of winkelgebieden ongewenst van karakter doen veranderen,’ schrijft het college van Diemen. ‘Met het voorbereidingsbesluit regelde de gemeente dat gebruik van een pand door zo’n flitsbezorgdienst verboden is en dat voor vestiging van zo’n bedrijf een omgevingsvergunning nodig is voor afwijking van het bestemmingsplan.’

Wildgroei tegengaan

Eerder nam Amsterdam al zo'n voorbereidingsbesluit om de wildgroei aan ‘dark stores’ tegen te gaan. In totaal zijn er inmiddels een stuk of dertig in de stad.

Recentelijk kwamen bewoners van de Frederik Hendrikbuurt in opstand tegen een vestiging van Zapp die veel overlast veroorzaakte, waarop stadsdeel West aankondigde te zullen handhaven via het bestemmingsplan. In panden zonder retailbestemming beloofde West geen dark stores meer toe staan. Dat laat alsnog veel ruimte in gebouwen die juridisch wél geschikt zijn, bijvoorbeeld op het Van Limburg Stirumplein, waar Flink recentelijk een vestiging opende waartegen de gemeente machteloos is.

Met het voorbereidingsbesluit koopt Amsterdam een jaar tijd om degelijke regelgeving te maken. In de toekomst zullen flitsbezorgers moeten voldoen aan speciale vestigingsregels.

Flitsbezorgers waren twee weken geleden niet blij met het besluit van Amsterdam. Flink liet via een woordvoerder weten dat het bedrijf en zijn klanten ‘verrast en natuurlijk teleurgesteld zijn’ in de beslissing. Een woordvoerder van Gorillas liet weten ‘erg teleurgesteld’ te zijn in het besluit.