Ook die grote bank wordt nu elektrisch bezorgd door Ikea

Ikea gaat in Amsterdam elektrische bussen inzetten, ook voor de grotere pakketten. Beeld Ikea

Deze voertuigen bezorgen straks meer dan 85 procent van het totale volume van alle bestellingen in Amsterdam. Uiteindelijk streeft het meubelbedrijf ernaar dat alle bestellingen uitstootvrij worden geleverd.

De komende periode wil het bedrijf zoveel mogelijk ervaring opdoen. Volgens Paul de Jong, directeur van Ikea Nederland, is het ‘onvermijdelijk’ dat het bezorgen van grote bestellingen ook uitstootvrij wordt. “Op die manier willen we bijdragen aan schonere lucht in de stad en uiteindelijk in het hele land.”

Klimaatpositief

Om de transitie naar uitstootvrije productbezorging in gang te zetten, besloot het Zweedse woonwarenhuis in 2018 al om ‘in vijf wereldsteden’ te starten: Sjanghai, Amsterdam, New York, Los Angeles en Parijs. Amsterdam is de tweede stad waar het bedrijf de overgang maakt: vorig jaar was Sjanghai de eerste. “Het past binnen onze ambitie om in 2030 circulair en klimaatpositief te zijn.”

De Jong zegt dat Ikea de afgelopen jaren heeft besteed aan onderzoek. “Bij personenauto’s valt er iets te kiezen, maar in het transport was dat niet het geval. Je ziet bijvoorbeeld bij Picnic dat elektrisch bezorgen mogelijk is, maar die wagens zijn te klein om grote pakketten af te leveren zoals wij die vaak hebben. Daarbij is sinds de coronacrisis het aantal thuisbezorgingen sterk gestegen, waarmee het belang van schoon vervoer nog groter is geworden.”

Actieradius

Volgens Stephan Moederzoon van het bedrijf is een stad als Amsterdam een perfecte omgeving om ervaring op te doen. “De komende periode is belangrijk: we moeten kijken of de afstanden die in theorie gehaald kunnen worden, ook echt overeind blijven in de praktijk. Met een volle accu is de actieradius van onze auto’s zo’n 120 kilometer. Nu rijden onze auto’s meer, maar deze voertuigen rijden alleen binnen de stad.”

Bovendien kunnen de elektrische bestelbussen halverwege de dag snel opgeladen worden, zegt Moederzoon. “Dat is nodig om ook de verre bestemmingen binnen de Ring te bereiken. Neem bijvoorbeeld Noord: als we daarheen moeten, maken we veel kilometers over de snelweg, dan wordt het lastig.”

Verkeerswethouder Egbert de Vries is blij met de ontwikkelingen. “Het bedrijf is een voorloper en kan op die manier dienen als voorbeeld. Het laat zien dat ook bezorgingen van serieuze afmetingen elektrisch kunnen worden afgeleverd. Dit helpt enorm bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad.”