Ook deze meivakantie dreigen overwerkte afhandelaars op Schiphol met wilde acties: ‘Onrust groeit al een tijdje’

Op Schiphol dreigen deze meivakantie wilde acties van bagagemedewerkers, platformpersoneel en passagiersafhandelaars. Waar met bonussen, extra personeel en forse investeringen de enorme tekorten bij beveiligingspersoneel zijn opgelost, zijn volgens werknemers en vakbonden de problemen in de afhandeling alleen maar toegenomen.

Achter de schermen op Schiphol hangen, strategisch opgeplakt naast de knopjes van de liften, stickers met ‘Lonen omhoog, werkdruk omlaag’. In de kantines van bagagepersoneel worden steeds nieuwe actieposters opgeprikt. Het gist in de bagagekelders, op de platforms en aan de incheckbalies van Schiphol.

Waar de afgelopen maanden op de luchthaven alles op alles is gezet om de problemen bij de controle van passagiers en handbagage op te lossen door 850 nieuwe beveiligers te lokken met hogere lonen en bonussen, is er bij de afhandeling van passagiers, koffers en vliegtuigen weinig veranderd.

“In de bagagekelders en op de platforms rommelt het enorm,” zegt een afhandelaar die anoniem wil blijven. “Er was al een datum voor een actie geprikt. Maar daar hebben Schiphol en de afhandelingsbedrijven lucht van gekregen. De druk vanuit de leiding is imponerend. Die dreigt dat salaris niet wordt betaald, of zelfs met ontslag. Dus hebben we die actie uitgesteld.”

De actiebereidheid geldt niet alleen in de bagagekelders en op de platforms. Ook ‘boven’ bij de incheckbalies en aan de gates is de onrust groot. “Maar er worden bij ons veel invalkrachten ingezet omdat er een tekort is aan vast personeel,” zegt een passagemedewerker. “Stagiairs of uitzendkrachten durven niet. Maar als beneden de boel plat ligt, kunnen we boven ook niks meer.”

Gestrande passagiers

Ook vorig jaar kookte het in de aanloop naar de meivakantie vanwege torenhoge werkdruk, slechte beloning en erbarmelijke arbeidsomstandigheden bij afhandelingspersoneel. Zo zeer dat bagagemedewerkers van KLM op de eerste vakantiezaterdag spontaan het werk neerlegden, wat tot een enorme chaos leidde met vertraagde vluchten, gestrande passagiers en opgehoopte koffers tot gevolg.

De toenmalig operationeel KLM-topman sprak die middag in het hol van de leeuw keiharde woorden tegen de actievoerders, maar de maatschappij luisterde wel naar hun grieven. Er kwam meer personeel om de toestellen af te handelen en de werkomstandigheden en beloning verbeterden.

Dat succes is een jaar later niet vergeten bij het personeel van de vijf andere afhandelaars, ziet ook bestuurder Jaap de Bie van FNV Luchtvaart. “Wij zien in het algemeen dat wilde acties effect hebben. De impact van de KLM-actie was destijds gigantisch en het resultaat ervan snel duidelijk. Ik sluit wilde acties zoals vorig jaar niet uit.”

De vakbonden zullen geen actie voeren, want dat is afgesproken in het vorig jaar gesloten ‘vredesakkoord’ tussen Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en bedrijven. De afspraken uit dat Schipholakkoord staan echter sterk onder druk. “We hebben toen ook financiële afspraken gemaakt voor de afhandelaars. Maar die zijn nooit toegepast.”

Vorig najaar zeiden de afhandelaars al dat ze daar het geld niet voor hebben. Ook doordat ze de kosten vanwege doorlopende contracten – die deels in het buitenland zijn afgesloten – niet op luchtvaartmaatschappijen kunnen verhalen. Die zeggen op hun beurt dat ze vanwege de enorme coronaverliezen niet in staat zijn opeens meer te betalen.

Toeslag op vliegtickets

Schiphol is naar eigen zeggen met handen en voeten gebonden. Waar het vliegveld als opdrachtgever voor beveiligingsbedrijven de problemen bij de passagiers- en handbagagecontrole actief oploste, staat het bij de afhandeling ver van de zijlijn.

Het luchthavenbedrijf scherpte begin dit jaar wel operationele regels aan waaraan afhandelaars moeten voldoen en probeerde de bedrijven en luchtvaartmaatschappijen te bewegen om afgesproken cao-loonsverhogingen naar voren te halen. Schiphol bood ook aan om de kosten daarvan via een lening voor te schieten.

“Daar is men niet op ingegaan,” zegt een woordvoerder van de luchthaven. De bal ligt nu bij de maatschappijen en de afhandelaars. “Zij moeten de problemen oplossen en ervoor zorgen dat er een goede vergoeding komt.” Schiphol spreekt tegen dat er niets gebeurt. “We praten voortdurend met alle partijen. Ook in de afhandeling wordt hard gewerkt aan nieuw personeel.”

Of het aanbod nog op tafel ligt, wil de zegsman bevestigen noch ontkennen. De afhandelaars hullen zich in stilzwijgen of verwijzen naar hun brancheorganisatie. Die gaf eerder aan dat ingrijpende maatregelen tijd vergen. Met de vakbonden pleiten de bedrijven voor een ‘Schipholtoeslag’ van een paar euro op vliegtickets, om de benodigde investeringen in personeel en arbeidsvoorwaarden door de passagiers te laten betalen. Maar dat ligt weer moeilijk in de Europese regelgeving rond de luchthaven.

Medewerkers afgeknepen

De afhandelingsbedrijven zitten voor hun gevoel klem. Schiphol, vakbonden en luchtvaartminister Mark Harbers willen het aantal afhandelaars (nu negen, waarvan zes voor passagiersvluchten) op Schiphol flink omlaag brengen. In de hoop dat maatschappijen dan minder snel vanwege lagere kosten van de ene naar de afhandelaar overspringen, waarbij telkens de medewerkers verder worden afgeknepen.

Harbers laat nu onderzoeken hoe het aantal afhandelaars binnen de regels kan krimpen. Dus hebben de bedrijven vanwege de onzekerheid weinig zin om nu investeringen te doen of leningen af te spreken, terwijl hun toekomst ongewis is.

En dus wijst iedereen naar elkaar. Vakbondsvoorman De Bie: “Deze impasse wordt niet door afhandelaars, maatschappijen en Schiphol doorbroken. De onrust groeit al een tijdje. Dat wordt nu aangewakkerd doordat het aantal beveiligers omhoog gaat en beter worden betaald.”

Passagiers de dupe

“We zien dat het op een paar plekken nu heel problematisch is. Met name op het platform is het tekort aan gespecialiseerde functies enorm, zoals pushbackchauffeurs (die de trekkers bedienen die het vliegtuig van de gate duwt, HS). Maar ook in de bagagekelders en bij het laden en lossen van vliegtuigen. Het zou mij niet verbazen dat die onrust deze meivakantie naar boven komt.”

“Dat zou ontzettend vervelend zijn voor passagiers,” zegt de luchthavenwoordvoerder. “Die worden daar de dupe van. We begrijpen dat medewerkers aandacht vragen voor hun problemen. Wij vinden ook dat hun beloning omhoog moet. Dus roepen we afhandelingsbedrijven en luchtvaartmaatschappijen opnieuw op om zo snel mogelijk hieruit te komen.”