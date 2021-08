Ook derde verdachte aanslagen Poolse supermarkten blijft vastzitten

Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk liep de gevel van een Poolse supermarkt forse schade op. Beeld ANP

De verdachte, Serginio S., verscheen maandag tijdens een inleidende zitting voor het eerst voor de rechter. Justitie dicht hem een coördinerende rol toe bij de aanslagen. Zo zou hij in contact hebben gestaan met chauffeurs en uitvoerders. S. zelf ontkende alle betrokkenheid: “Ik word beschuldigd van iets waar ik niets mee te maken heb.”

Vorige week verlengde de rechtbank al het voorarrest van twee andere Amsterdammers in de zaak. Een van hen, de 26-jarige Antonio N., zou chauffeur zijn geweest bij aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. De 20-jarige Hyron A. zou verantwoordelijk zijn geweest voor het daadwerkelijk plaatsen van explosieven in Beverwijk en Tilburg, waar in januari een aanslag was.

Vijf aanslagen

In het onderzoek, dat zich toespitst op vijf aanslagen bij vier supermarkten, zijn zeker vijf verdachten in beeld. Vier zitten vast, de vijfde vertrok naar het buitenland toen zijn voorarrest werd opgeheven. De verdenkingen tegen hen zijn niet identiek, maar volgens het OM bestaat tussen alle zaken wel overlap. Volgens justitie wijst alles erop dat de aanslagen het werk zijn van een organisatie.

De zaken tegen de drie verdachten gaan in november verder. De vierde verdachte die vastzit, komt eind september voor het eerst voor de rechter.