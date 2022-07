Ook darkstore van Getir in De Pijp moet dicht, ondanks toevoegen toonbank

De vestiging van Getir in de Eerste Jacob van Campenstraat Beeld ANP / Ramon van Flymen

Volgens de rechter vallen de activiteiten van Getir in het pand niet onder de noemer ‘detailhandel’, ondanks dat de flitsbezorger onlangs wijzigingen aanbracht aan het pand en de winkel. Zo werd de folie voor de ramen verwijderd en werd er een toonbank geplaatst, zodat consumenten ook ter plaatse producten konden kopen en meenemen.

Tijdens een controle op 30 juni troffen toezichthouders van de gemeente echter geen klanten aan in de winkel, stelt de rechter. Daarnaast is het vloeroppervlak waar consumenten zich kunnen begeven in de winkel ‘klein’ en zijn de openingstijden anders dan die van reguliere detailhandel, want ook na 22.00 uur worden er nog boodschappen aan consumenten geleverd. ‘Voor zover er al sprake zou zijn van detailhandel, is dit ondergeschikt aan het gebruik van het pand als distributiecentrum,’ aldus de rechter.

Ook ziet de rechter, net zoals in eerdere rechtszaken, dat er last is van overlast voor omwonenden door ‘transportbewegingen en rumoer van fietsbezorgers, laden en lossen ten behoeve van bevoorrading en activiteiten buiten winkeltijden, namelijk tot 24.00 uur in de avond’. Dat en de ‘vele overlastmeldingen’ zorgen er volgens de rechter voor dat de darkstore een ‘zwaardere druk op de leefomgeving legt’ dan reguliere detailhandel. De darkstore moet uiterlijk op 3 augustus om 24.00 uur de deuren sluiten.

De gemeente kondigde medio april al aan dat drie distributiecentra van flitsbezorgers Gorillas, Getir en Zapp in De Pijp dicht moesten omdat de ‘impact op de buurt te groot’ zou zijn en ze niet in het bestemmingsplan passen. Vorig jaar klaagden buurtbewoners in Het Parool over de komst van de zogeheten darkstores. “Dit is geen normale stadsherrie meer,” aldus een buurtbewoner destijds.

De darkstore van Gorillas in De Pijp aan het Gerard Douplein moest 24 juni al dicht. Ook daar oordeelde de rechter dat het distributiecentrum in strijd is met het bestemmingsplan. Die van Zapp in de Daniël Stalpertstraat sloot al eerder, dat bedrijf spande geen rechtszaak aan. Sterker nog, die flitsbezorger besloot onlangs om zijn activiteiten in Nederland te gaan staken en zich terug te trekken.