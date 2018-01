Ook Buma debatteert over de toekomst van Amsterdam

Het CDA maakt volgens de laatste peiling kans op een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad.



Eerder hadden Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Lodewijk Asscher (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Tunahan Kuzu (Denk) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) al aangegeven te willen debatteren over de toekomst van Amsterdam in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.



Dan stemmen Amsterdammers over hun nieuwe gemeentebestuur, maar de toekomst van Amsterdam wordt ook bepaald door landelijk beleid.



Hoe moet Schiphol verder ontwikkelen? Moet Amsterdam meer middelen krijgen voor regulatie van de woningmarkt? En hoe kijken landelijke partijen aan tegen de groei van de stad?



Het debat begint om 20.00 uur in De Balie en wordt live uitgezonden op de websites van Het Parool en van De Balie.



Debatten

Het Parool is medeorganisator van vier debatten in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Vorige week was het openingsdebat in Calvijn College tussen Amsterdamse lijsttrekkers, een initiatief van AT5 en Het Parool. (Terugkijken kan hier.)



De landelijke kopstukken debatteren op 9 februari en op 8 maart organiseren Het Parool en de Universiteit van Amsterdam een Amsterdams lijsttrekkersdebat voor studenten op de Roeterseilandcampus.



Op 20 maart, de avond voor de verkiezingen, organiseren Het Parool en De Balie het grote slotdebat tussen Amsterdamse lijsttrekkers. Kaarten worden verkocht via de website van het debatcentrum.



