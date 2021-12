Ook buitenbad Noorderparkbad weer open tijdens winterse lockdown

De buitenbaden blijven ook na een eventuele opheffing van de lockdown geopend. Beeld Kick Smeets Fotografie/ANP

Volgens wethouder Simone Kukenheim is afgelopen winter gebleken hoe groot het animo voor zwemmen in de buitenbaden was. “Op deze manier kunnen Amsterdammers in deze lastige tijd waarin veel niet mag, in beweging blijven en hun zinnen verzetten. Bewegen is niet alleen fijn maar draagt ook bij aan de gezondheid en daarmee aan de weerbaarheid van mensen.” Vorige winter, toen het Noorderparkbad openging, ontstond er een stormloop op het buitenzwemmen.

De gemeente neemt het besluit omdat door de coronaregels binnenbaden gesloten moeten blijven. De buitenbaden blijven ook na een eventuele opheffing van de lockdown geopend, meldt een woordvoerder.

18 tot 21 graden

Zowel Het Noorderparkbad als het De Mirandabad is doordeweeks geopend van 07.00 tot 17.00 uur, en in het weekend van 09.00 tot 16.00 uur. Zwemmers kunnen vooraf online een kaartje kopen. Amsterdammers met een Stadspas met groene stip krijgen korting op de entreeprijs. Het water wordt verwarmd tot een temperatuur van 18 tot 21 graden Celsius, maar kan met name bij nachtvorst ’s ochtends net onder die temperatuur liggen. Vorig jaar gingen beide buitenbaden een aantal dagen dicht vanwege risico op onderkoeling. Vooral omkleden in de kou was een probleem.

Er is een beperkt aantal buitenkleedruimtes, conform de huidige coronamaatregelen, geopend in het Noorderparkbad. In het De Mirandabad kunnen bezoekers zich buiten aan de rand van het bad omkleden, in een speciaal hiervoor neergezette tent. Zwemmers wordt aangeraden om een ‘wetsuit’ en badmuts te dragen.