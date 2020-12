Ook Barlaeus Gymnasium sluit de deuren om besmettingen

Beeld Marjolijne Perquin

Het aantal besmettingen onder leerlingen van de onderbouw liep de afgelopen dagen snel op, schrijft rector Alwin Hietbrink woensdag in een brief aan ouders. De bron is bovendien niet altijd goed te achterhalen: ‘Terwijl de oorzaak van de besmetting tot nu toe eigenlijk altijd buiten school leek te liggen, lijken we nu steeds meer zelf een besmettingshaard te worden.’

‘In de afgelopen anderhalve week hebben we evenveel positief geteste leerlingen gehad als in de vijftien weken daarvoor,’ schrijft de rector. Ook raakten in anderhalve week tijd vijf personeelsleden besmet.

Vrijdag geen les

Donderdag gaan de lessen nog door als gepland, vrijdag vervalt de lesdag. Vanaf volgende week gaat de school tot nader order over op online onderwijs.

Eerder deze week kondigde ook het Berlage Lyceum aan in verband met de toenemende besmettingen de fysieke lessen tijdelijk te schrappen. Dit duurt in ieder geval tot de kerstvakantie.

“Iedereen snakt naar vakantie,” zegt Rob Oudkerk, voorzitter van de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen (OSVO). “Niet alleen omdat iedereen uitgeput is, maar ook omdat die twee weken hopelijk ook de besmettingscijfers op scholen weer wat gaan drukken.”

‘Niet gek’

Tot dit moment waren het vooral losse klassen die tijdelijk in quarantaine moesten, zegt Oudkerk. “Maar nu de curve in Amsterdam weer omhoog gaat, is het niet zo gek dat we dat ook op de scholen terugzien. We willen heel graag dat iedereen open blijft, maar het moet wel veilig zijn.”

Het kabinet overwoog eerder om de kerstvakantie met een week te verlengen; dat plan lijkt voorlopig van de baan.