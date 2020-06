Ook Amsterdamse sportscholen distantiëren zich van CrossFit na omstreden uitlatingen

Beeld AFP

48 uur na omstreden uitspraken van CrossFit-oprichter Greg Glassman over de dood van George Floyd door buitensporig politiegeweld hebben verschillende sportscholen en merken, waaronder Reebok, zich gedistantieerd van het Amerikaanse fitnessbedrijf. Sportscholen over de hele wereld betalen jaarlijks een paar duizend euro om zich een zogeheten CrossFit-box te mogen noemen en gelijknamige trainingen aan te kunnen bieden.

Ook in Amsterdam nemen CrossFit-scholen maatregelen. Zo liet Vondelgym op Instagram weten dat ze het contract met het merk niet verlengen naar aanleiding van de commotie rond het merk. Die begon toen een sportschooleigenaar in een e-mail aan Glassman vroeg waarom CrossFit zich niet uitsprak over de situatie in Amerika. Daarop ontving hij de volgende reactie: ‘Je hebt het idee dat mensen denken dat jij het geweten van CrossFit bent. Je denkt dat je meer deugt dan wij, walgelijk.’

‘FLOYD-19’

Daarnaast zou de CrossFit-oprichter in een Zoom-videomeeting met verschillende sportschooleigenaren meerdere keren hebben gezegd dat hij ‘niet rouwig was’ om de dood van Floyd. Op een tweet over racisme en discriminatie als bedreiging voor de volksgezondheid reageerde Glassman met: ‘Het is FLOYD-19.’

It's FLOYD-19. — Greg Glassman (@CrossFitCEO) 6 juni 2020

Inmiddels heeft Glassman zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken, maar het lijkt erop dat deze te laat komen. Ook in Amsterdam schrijven meerdere CrossFit-scholen op sociale media zich te verzetten tegen de uitspraken van Glassman.

Naast Vondelgym, dat aangeeft niet langer geassocieerd te willen worden met het bedrijf, schrijft CrossFit Amsterdam op Instagram dat men er ‘ongelooflijk verdrietig en teleurgesteld’ is over de uitspraken van Glassman. Crossfit Vastberaden hoopt dat het bedrijf ‘passende maatregelen treft om dit recht te zetten’.

Naamsverandering

Gregory Sumter, eigenaar van CrossFit Mokum laat telefonisch weten dat hij niet achter de opmerkingen van de CrossFit-topman staat. “We zijn in overleg met onze coaches en leden over onze volgende stappen.” Voorlopig wachten ze af wat het CrossFit-hoofdkantoor gaat doen. “We zijn van mening dat Glassman moet aftreden.”

Als dat niet gebeurt, is er een grote kans dat ook Mokum de overeenkomst opzegt. Dat zou betekenen dat het zich niet langer een ‘CrossFit’-school mag noemen, ‘maar dat zal geen invloed hebben op de kwaliteit en service die wij blijven aanbieden’, aldus Sumter.