Ook Amsterdamse huishoudens gaan knelpunten op stroomnet merken: wie krijgt straks voorrang?

Dat benauwt het netwerkbedrijf omdat die faciliteiten in nieuwe woonwijken van groot belang zijn, schrijft het in zijn donderdag verschenen jaarverslag.

Alliander noemt het onvermijdelijk dat de netwerkbedrijven keuzes gaan maken wie als eerste wordt aangesloten op het net. Nu mag Alliander geen onderscheid maken: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Gevolg kan zijn, zo haalt het netwerkbedrijf provinciebestuurder Edward Stigter (GroenLinks) van Noord-Holland aan, dat een casino voorrang kan krijgen boven een school. Welke voorzieningen prioriteit krijgen, wil Alliander overlaten aan de politiek.

Stroomaansluiting geen zekerheid

Het afgelopen jaar kwamen in steeds meer delen van Amsterdam knelpunten op het stroomnet aan het licht. Inmiddels geldt voor bijna de helft van de stad dat grootverbruikers er niet op kunnen rekenen dat ze een stroomaansluiting kunnen krijgen. Behalve voor bedrijven en instellingen die zich in deze delen van Amsterdam willen vestigen, is dat ook een probleem voor bedrijven die willen uitbreiden. Voor de bouw van nieuwe woningen zijn de knelpunten op het stroomnet geen probleem.

Alliander en dochterbedrijf Liander worstelen met capaciteitsproblemen omdat de overgang op duurzame energie sneller gaat dan het netwerkbedrijf eerder dacht. Alliander investeerde vorig jaar ruim 1 miljard euro in zijn netwerken, waarvan 166 miljoen in Amsterdam. Toch lukt het niet om de snelgroeiende elektriciteitsbehoefte bij te benen door lange procedures en tekorten aan technici op de arbeidsmarkt.

Verwarmen zonder gas

Nu de economie sneller groeit dan verwacht, merkt Alliander dat de woningbouw op gang komt. Daarbij gaat het vaker om huizen die zonder gas worden verwarmd, met een elektrische warmtepomp bijvoorbeeld, waardoor ze vier keer zoveel stroom verbruiken. Het netwerkbedrijf is bovendien verrast door het hoge tempo waarmee de industrie overgaat op elektrische boilers en andere productiemethodes zonder aardgas.

Verder is het vermogen dat datacenters hebben aangevraagd zes keer sneller gegaan dan verwacht, waarbij de moeilijkheid bovendien is dat het netwerkbedrijf meer aanvragen krijgt buiten Amsterdam en de omgeving van Schiphol. Daardoor wordt ook in landelijke gebieden zoals de Flevopolders een groter beroep gedaan op het stroomnet.

Alliander pleit voor meer regie van de overheid bij de inpassing van uitbreidingen van het net. Door allerlei procedures vergt de bouw van een nieuw onderstation nu zeven jaar voorbereiding, terwijl de bouwtijd hooguit twee jaar bedraagt.