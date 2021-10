Ook Amsterdamse gezinnen uit huis gezet door toeslagenaffaire

Gedupeerden van de toeslagenaffaire komen in opstand op de Dam. Beeld Evert Elzinga/ANP

Dat staat in een brief van wethouders Marjolein Moorman (Armoede) en Simone Kukenheim (Zorg) aan de raad, na vragen van raadslid Diederik Boomsma (CDA).

Amsterdam heeft 4401 gedupeerde gezinnen. Anderhalve week geleden werd bekend dat ruim duizend kinderen in heel Nederland gedwongen uit huis zijn geplaatst. Wethouders Moorman en Kukenheim schrijven nu dat ze niet weten of dat ook in Amsterdam is gebeurd, omdat ze wegens de Jeugdwet geen toegang hebben tot de juiste informatie.

Wel erkennen ze dat Amsterdamse gezinnen uit huis zijn geplaatst, al blijven cijfers hier ook achterwege. De wethouders stellen dat de gedupeerde gezinnen huisvesting hebben gevonden binnen hun eigen netwerk of dat ze hun kinderen bij bekenden hebben ondergebracht. Daarnaast zijn er Amsterdamse ouders die naar het buitenland verhuisd zijn, in hotels woonden of ‘te slechte’ of ‘te dure’ woningen hebben geaccepteerd.

Voor en na

De inschatting is dat de meeste gezinnen aan het begin van de toeslagenaffaire (2006-2010) uit hun huis zijn gezet. Daarna probeerde de gemeente dit zoveel mogelijk te voorkomen. Voor 2010 zetten woningcorporaties nog jaarlijks 1000 huurders uit huis, in 2015 waren dit er 450 en in 2020 werden 35 uithuiszettingen uitgevoerd, waarvan 4 gehele gezinnen. Bij deze gezinnen speelden er vrijwel altijd ‘meerdere problemen’ – naast financiële problemen was er dan bijvoorbeeld ook sprake van hevige overlast voor de buren.

Arre Zuurmond, voorzitter van het ouderpanel van de toeslagenaffaire en oud-ombudsman van Amsterdam, kent veel situaties waarbij kinderen uit huis zijn geplaatst, maar heeft dit niet gezien in Amsterdam. “Dat komt door het beleid dat Amsterdam voert op het gebied van uithuisplaatsingen. Amsterdam is al heel lang goed bezig. Ook als gezinnen uit huis worden geplaatst, krijgen ze nog hulp van de gemeente. Dat gebeurt niet overal.”

Steun gemeente

Gedupeerde gezinnen die bekend zijn bij de gemeente worden inmiddels op verschillende manieren geholpen. Als er sprake was van huisuitzetting, bemiddelt de gemeente met huurders. Gezinnen die hun woning zijn kwijtgeraakt, kunnen tijdelijk verblijven in onder andere hotels. Als families wegens de toeslagenaffaire te duur zijn gaan wonen, springt de gemeente financieel bij.

Gedupeerden komen ook sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. Inmiddels hebben 17 gezinnen al voorrang gekregen. Bij 19 gezinnen wordt nog gekeken of zij hier recht op hebben. De gemeente onderzoekt momenteel of zij hun woning ook door de toeslagenaffaire zijn verloren.