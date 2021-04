Ook Amsterdamse clubs krijgen hun eigen ‘walk’

De dichte Disco Dolly met ernaast de Bloemenbar. Beeld Jurre Rompa

“Bij elke club krijg je een cocktail mee, twee restaurants leveren er wat te eten bij,” zegt initiatiefnemer Joeri Salet van de Supperclub. “Alleen, voordat je te drinken en te eten krijgt, loop je eerst door de club, waar een dj draait en de lichtshow aanstaat.”

Naast Supperclub doen tussen 23 en 25 april ook Escape, ClubNL, de Kopstootbar en Disco Dolly mee, naast Salets restaurant Bar Rouge en Cannibale Royale. De tour, die 47,50 euro kost, duurt zo’n anderhalf uur.

Salet verwacht geen problemen met handhaving. “Er zijn nu veel meer van dit soort walks in de stad, een foodwalk doet eigenlijk hetzelfde. Daar lopen mensen vaak ook eerst door het restaurant om iets af te halen.”

Sfeer proeven

“We doen het helemaal legaal. Je mag in de club niet stilstaan. Dan vragen we vriendelijk of je weer doorloopt. We gaan niks gek doen. Gewoon even de sfeer proeven en dan weer door.”

“We willen mensen even het gevoel dat we er nog zijn. En je steunt de clubs die het zo moeilijk hebben. Gewoon even de sfeer proeven. We krijgen zoveel positieve reacties van mensen, dat ze ons willen helpen. Dit is hun kans.

Voor drie dagen zijn in totaal 800 kaartjes beschikbaar, elk met eigen tijdslots zodat het bezoek wordt gespreid. “We hebben de eerste 40 tickets net in 10 minuten verkocht,” zegt Salet. “Als het aanslaat, dan willen we het elke week doen. We hopen eigenlijk dat ook andere steden hieraan gaan meedoen.”

De clubwalk is ook een vraag om aandacht. “Restaurants en cafés hebben deze week een heel klein beetje perspectief op opening gekregen. Het clubleven wordt geen enkel perspectief geboden. Ik wil als clubeigenaar een positief signaal afgeven. Help ons nu door deze periode heen.”