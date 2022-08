Ook Amsterdam-Zuidoost is booming, maar niet voor iedereen. ‘Van alles gesloopt en ik kan nog steeds niks vinden’

In Zuidoost heeft gentrificatie een andere uitwerking dan elders in de stad. Want wie er komt wonen, ‘leeft’ er niet per se, en wie er woont, werkt vaak elders. ‘Ik reed langs het Nelson Mandelapark en realiseerde me dat ik daar nog nooit was geweest.’

Vanaf het perron van metrostation Bullewijk zijn ze niet te missen: de twee woontorens van 50 en 70 meter hoog die eind juni zijn geopend aan de Karspeldreef in Zuidoost, getiteld Karsp. Ze steken schril af tegen de even verderop gelegen creatieve broedplaats Heesterveld of de bescheiden laagbouw van de H-buurt.

Voor Stefan Polderman (26) was het een logische stap ernaartoe te verhuizen. “Toen ik de torens zag verrijzen, dacht ik al: hier moet ik gaan wonen!” Veel meer tijd heeft hij niet, deze dinsdagochtend: hij moet de metro in, naar zijn werk bij een bank in West.

Tegelijkertijd gooit Nick Neuschell (27) zijn vuilniszak weg. De Duitser, die in de verkoop werkt, laat graag zijn ruime, riante woning zien, op de plek waar tot twee jaar geleden nog een kantoorgebouw stond. Door de grote ramen kun je de weilanden bij Abcoude of zelfs Almere zien liggen.

Het prijskaartje: 1200 euro per maand voor 60 vierkante meter. Wie ook de parkeergarage wil gebruiken, betaalt maandelijks 150 euro daarbovenop. Welkom in de nieuwe Bijlmer.

Stijgende prijzen

De huizenprijzen in Zuidoost stegen in het tweede kwartaal van dit jaar met 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de laatste drie maanden van vorig jaar was Zuidoost zelfs het enige Amsterdamse stadsdeel waar de huizenprijzen stegen ten opzichte van de drie maanden daarvoor. De huurprijzen zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar met 18 procent gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Wie koopt in Zuidoost, betaalt nu gemiddeld ruim 4500 euro per vierkante meter; wie huurt zeker maandelijks 20 euro per vierkante meter.

Het gebied waar Karsp is verrezen, heet Amstel III. De precieze contouren van Amstel III kent niemand, zegt stadsgeograaf Wouter Pocornie. Ambtenaren van de gemeente spreken over de rechthoek naast het bedrijventerrein, dat van Amsterdam UMC in het zuiden tot de Arena in het noorden loopt, ten westen van het spoor.

Maar mensen die al lang in de Bijlmer wonen, zegt Amstel III weinig. Zij herkennen het gebied aan de wasstraat van de Paasheuvelweg of station Bullewijk. Officieel heet het gebied Bijlmer-West, maar wegens de negatieve associaties is het gebied omgedoopt tot – en voor outsiders veel bekender als – Amstel III.

Opvallend is dat de gemiddelde sociaaleconomische status van bewoners in Amstel III is gestegen. Dat is een getal tussen de 1 en 10 dat wordt bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek door te kijken naar de welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van inwoners van een buurt. In 2016 lag dat nog op 6,2, maar in 2020 is het opgeklommen tot een 7. Het Amsterdamse gemiddelde ligt op 6,3.

Waar 23 procent van de huishoudens in Amstel III in 2017 nog rond het sociaal minimum leefde van een inkomen van zo’n 1200 euro per maand, gaat het in 2019 nog om 20 procent van de huishoudens. Het gemiddelde in Amsterdam ligt op 16,5 procent.

Naarmate Amstel III zich verder vormt zullen deze cijfers verbeteren, is de verwachting.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Een appartement kost 1200 euro per maand voor 60 vierkante meter in de woontorens Karsp. Wie ook de parkeergarage wil gebruiken, betaalt maandelijks 150 euro daarbovenop. Beeld Jakob van Vliet

Bouwwoede

Amstel III is het epicentrum van waar de bouwwoede de hoogte in gaat (zie kaart). Pal tegenover Karsp, in het Hondsrugpark, verschijnen nieuwe woontorens met weelderige Engelse namen als Hillside en Ruby Gardens, vermoedelijk in navolging van de rebranding van het IJmeer naar Amsterdam Bay Area en het Olympiaplein naar The Olympic. Er moeten 10.000 tot 15.000 woningen uit de grond schieten.

In gebieden waar nieuwbouwkoopwoningen verrijzen, zoals de wijk Gooise Kant (ook bekend als Switi) – net ten oosten van het Nelson Mandelapark, dat de buurt van Amstel III scheidt – ligt de gemiddelde woz-waarde op 3961 euro per vierkante meter. Wie liever zijn toevlucht zoekt tot de oudere laagbouwwijken, zoals het zeven minuten verderop gelegen Kantershof, telt slechts 3176 euro per vierkante meter neer.

Daarmee lijkt de gentrificatie in Amsterdam-Zuidoost, als laatste stadsdeel van Amsterdam, een feit. In een gentrificatieproces wordt een wijk zodanig opgewaardeerd dat deze bewoners uit de midden- en hoge inkomens trekt, veelal met verdrukking van de lagere inkomens tot gevolg.

Maar in Zuidoost lijkt het gentrificatieproces atypisch te verlopen. Het idee achter de Bijlmermeer van stedenbouwkundige Siegfried Nassuth, was dat wonen, werken, recreëren, de drie hoofdactiviteiten in het leven, hoewel gescheiden, allemaal plaatsvonden in de Bijlmer.

Tegenwoordig loopt de wijk overdag vol met kantoorpersoneel dat er werkt, maar niet woont; ’s avonds komen de mensen per metro terug naar de wijken waar ze wonen, maar niet werken. Deze twee groepen leven langs elkaar.

En recreëren? Dat doen ze elders, maar niet in Zuidoost, in tegenstelling tot de bewoners die er decennia geleden neerstreken.

Artikel gaat verder onder kaart

De minst loyale groep bewoners

Gleone Linger-Rozendaal (65) behoort tot die laatste categorie. Zij organiseert regelmatig activiteiten voor senioren in buurtcentrum Cleofa, zoals karaoke, kaarten of gewoon kletsen en koffiedrinken. Zij herinnert zich dat er vroeger in zomervakanties bussen vanuit buurthuizen reden, om de senioren naar een pretpark of naar het Dolfinarium te brengen. “Je kreeg kort tevoren een folder thuis, waarop je je kon intekenen voor allerlei activiteiten. Dat was ontzettend spannend.”

Maar de buurthuizen die dat organiseerden zijn intussen gesloten. En dus doet Linger-Rozendaal het zelf maar.

Stadsgeograaf Pocornie – zelf geboren en getogen in de Bijlmer – zegt dat de mentaliteit van nieuwkomers in de wijk verschilt van die van de gevestigde bewoners. Er zijn zeker nieuwe bewoners die wat van het lokale mee willen krijgen, zegt hij, maar het gros bekommert zich niet snel om jongeren, senioren of winkeliers in de buurt.

Zo beleeft ook een 25-jarige nieuwe bewoner van Karsp het, die bij een communicatiebureau in Utrecht werkt en graag nabij het Bijlmerstation wilde wonen: “Laatst reed ik in een Uber langs het Nelson Mandelapark en realiseerde me dat ik daar nog nooit was geweest.”

Hoewel Stefan Polderman graag in dit huis wilde wonen, gaat hij voor een hapje eten naar andere delen van de stad. Nick Neuschell pakt liever de metro naar het Amstelstation om daar in de buurt een restaurant op te zoeken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Gleone Linger-Rozendaal (uiterst links) organiseert regelmatig activiteiten voor senioren in buurtcentrum Cleofa. Naast haar zit Bida Darshoen. Beeld Jakob van Vliet

Oma Ietje

Dat geldt overigens niet voor iedereen. De 34-jarige Bart Hagel woonde al vijf jaar in Gein, verderop in Zuidoost, en heeft gebruikgemaakt van de voorkeursregeling voor inwoners van het stadsdeel voor Karsp. Hij gaat regelmatig naar eettentje Oma Ietje verderop, of naar de bioscoop op de Johan Cruijff Boulevard.

Wat valt hem op? “Hier wonen veel dezelfde mensen, allemaal tussen de twintig en veertig jaar. En in Gein zag ik veel meer mensen uit Suriname en de Antillen.”

Karsp is niet het eerste bouwproject dat de komst van nieuwe bewoners in Zuidoost aankondigde. Vijf minuten fietsen zuidwaarts, bij station Holendrecht, vindt men het indrukwekkende complex OurDomain, dat uit drie gebouwen bestaat en ruim 1500 studio’s aanbiedt aan studenten, starters en jonge gezinnen. Het eerste gebouw is in de zomer van 2020 opgeleverd.

De goedkoopste studio kost zo’n 667 euro voor 21 vierkante meter: een vierkantemeterprijs van 31 euro per maand. Je krijgt er wel een hoop voor terug. In het gebouw vind je een sportschool, koffiebar Vascobelo, studie- en werkruimte, beveiliging en zelfs een Jumbosupermarkt.

Wouter Pocornie herkent dit soort gebouwen uit duizenden. Het gaat om projecten waar de woonruimte zo wordt geoptimaliseerd dat je in feite samenwoont: je deelt de wasmachines en woonkamers. Volgens hem woont in dit soort gebouwen ‘de minst loyale groep’ bewoners van Zuidoost. Hij typeert een klasse van jonge expats, die niet per se in Amsterdam hoeven te wonen: ze vinden Amsterdam aantrekkelijk, maar blijven hier kort, en gaan dan door naar steden als Berlijn of Londen.

Zoals een 27-jarige Canadese bewoonster in OurDomain zegt: “Ik woon al zes jaar in Amsterdam. Misschien wordt het tijd voor een nieuw avontuur.” Een 20-jarige Duitse vrouw, bezig met de afronding van haar bachelor communicatiewetenschappen, zegt dat ze vooral voor het gebouw hier kwam wonen. Niet voor de buurt.

Ja, wonen, werken, recreëren, het gebeurt allemaal wel in Zuidoost, maar zoals stedenbouwkundige Siegfried Nassuth het ook bedoeld had? In Zuidoost lijken mensen het niet te combineren, maar te kiezen tussen de opties.

Plaatsmaken voor Nike en Primark

Ton de Langen heeft sinds 2014 een fotozaak in de Amsterdamse Poort, het winkelcentrum op een kwartiertje loopafstand van de woontorens van Karsp. Al jaren is het er rustiger, zegt hij, als voorzitter van de ondernemersvereniging.

Waar volgens hem tien jaar geleden 220 winkels in de Poort te vinden waren, zijn dat er nu 120. “Ze zeggen: we gaan hier woontorens neerzetten, de midden- en hogere klasse komt hier, het wordt booming!” Maar nee. “De mensen uit de middenklasse die hier komen wonen, die willen allemaal Nike- en Primarkwinkels.”

Anders winkelen ze liever in Oost, Diemen of Amstelveen. “Als ze die route eenmaal gevonden hebben, komen ze niet meer zo makkelijk terug.”

Het is dan ook niet zomaar dat de Poort nu verbouwd wordt. Alles wordt uit de kast getrokken om nieuwe bewoners naar de Poort te lokken. Grote ramen en hoge luifels moeten het winkelcentrum tekenen. De Langen zegt dat de ondernemers al jaren meebetalen aan een groot scherm op het Bijlmerplein à 68.000 euro, waar overigens geen reclame voor de winkels van de Poort op verschijnt.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Op het Bijlmerplein staan winkels leeg. Mensen winkelen liever in Oost, Diemen of Amstelveen. 'Als ze die route eenmaal gevonden hebben, komen ze niet meer zo makkelijk terug.' Beeld Jakob van Vliet

Witte en blauwe overhemden

De winkels in de Poort zullen met de verbouwing een nieuwe locatie toegewezen krijgen van verhuurder CBRE, die vanaf dan een hogere huur vraagt: 30 euro per vierkante meter erbij, plus tien procent van de omzet. Maandelijks is dat voor De Langen een kostenpost van minstens 3000 euro extra, terwijl de klandizie niet toeneemt. “En dan willen ze ook nog de voorwaarde stellen dat we zondagen opengaan, terwijl dat niet eens rendabel is.”

In de Poort is het plots wél druk rond het middaguur, zo tussen twaalf en één, op kantoordagen. Kantoorpersoneel in witte en blauwe overhemden overspoelt het winkelcentrum. Vaak wit, regelmatig blond, herkenbaar aan een keycard die aan de broek of om de nek hangt. Het gaat dan om personeel van ABN Amro (geen keycard), ING (oranje keycard) of energiebedrijf Vattenfall (gele keycard). Ze staan in groepen van twee of drie te wachten bij de Surinaamse toko of lopen een rondje door het winkelcentrum.

De 26-jarige Vattenfallmedewerker Jack Verbeek gebruikt zijn pauze vaak voor een bezoekje aan de kaasboer, anders de Lidl. Soms trakteert hij zichzelf op een Surinaams broodje. Hij woont zelf in Amstelveen, zijn Australische collega Rosie Burling (29) sinds een jaar in De Pijp.

Verbeek: “Voor mij is dit Amsterdam op zijn best. De chique kantoormensen die tussen de lokale bewoners rondlopen.” Omdat hij meer binding wilde met de buurt waar hij werkt, gaat hij er tegenwoordig ook naar de kapper.

Al is het maar om de naam – ‘Bigboyz Beautysalon’.

Je moet het hebben van dat kantoorpersoneel, zegt Bida Darshoen (73) in wijkcentrum Cleofa aan de Bijlmerdreef, terwijl ze koffiedrinkt met Gleone Linger-Rozendaal. Ook zij herkent de lange rijen van mensen die broodjes komen halen in de pauzes. “Ons eten, dat vindt het kantoorpersoneel geweldig.”

Maar de keerzijde is dat het kantoorpersoneel ’s avonds wegrijdt of de trein pakt, en de wijk weer verlaat. “Ze komen hierheen en ze trekken weer weg. Hier wonen willen ze niet.” Ze merkt dat het contact op straat hierdoor ook vluchtiger is geworden, gejaagder. Meer zoals het in de stad is.

Geen honingraatflats meer

“De Poort lijkt één grote kantineruimte,” zegt creative director Karim Khamis, geboren en getogen in de Bijlmer. Voor de VPRO maakte hij de korte serie Bims in de lobby over de flat waar hij opgegroeid is, Geldershoofd. Dat deed hij omdat hij zijn herinneringen aan de Bijlmer wil opslaan. Als hij nu naar de Poort kijkt, voelt hij vooral verlies.

Als kind heeft Khamis de Bijlmer al zien veranderen. Van de iconische honingraatflats werd zo’n 50 tot 60 procent gesloopt, eengezinslaagbouw kwam ervoor terug. Hij is niet te spreken over de huidige nieuwbouw.

“Voor minimaal 1200 euro per maand?” zegt Khamis. “Ik heb mijn hele leven gewoond in een bouwput, er is van alles gesloopt en uiteindelijk kan ik nog steeds niks vinden. Het voelt als een buurtzuivering.”

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Boekhandel Athenaeum opende onlangs bij het Bijlmerstation. Beeld Jakob van Vliet

Gefrustreerd

Je kunt zeggen dat hij gefrustreerd is, dat geeft hij toe. Zeker omdat hij merkt dat nieuwe bewoners van de Bijlmer merken dat ze er toch liever niet willen wonen. Hij wijst naar pas opgeleverde nieuwbouwwoningen in Kraaiennest, die continu leegstroomden.

Wouter Pocornie wijst naar Kleiburg, door woningbouwcorporatie Rochdale symbolisch voor 1 euro verkocht. De flat kwam in handen van een consortium dat het gebouw tot casco stripte, waarna enthousiastelingen de appartementen naar eigen wens konden verbouwen.

De ‘klusflat’ was aanvankelijk bevorderend voor gemeenschapsvorming binnen de flat, zegt Pocornie. Nu zijn er klachten over verkamering. Er zijn zelfs signalen van nieuwe inwoners die klagen over het geluid van spelende kinderen, bij de speelplaatsen en sportfaciliteiten naast de flat.

De senioren in wijkcentrum Cleofa herkennen dat beeld. Als ze eten koken met een scherpe geur, zoals masala of zoute vis, willen nieuwe buurtgenoten daar nog wel eens over klagen. Gleone Linger-Rozendaal: “Ik heb al moeite met hoe luid Ghanezen soms praten. Misschien snappen de witte mensen dat al helemaal niet.”

Als de senioren aan de Bijlmerdreef gevraagd wordt wat hen opvalt aan de veranderende Bijlmer, noemen ze eerst wat er is verbeterd. De wegen waarin is geïnvesteerd, het groen dat erbij is gekomen, de straten die schoon worden gehouden. Ooit zochten ze zelf een warm welkom, ze zullen zich niet snel hardop uitspreken tegen de nieuwkomers. Ze zijn vooral dankbaar. Wie langer doorvraagt, stuit op de zorgen.

Rijken worden rijker

Bida Darshoen: “Het is leuk dat Endemol nu hier gevestigd is, bij de Arena. Maar wat heeft een arm gezin uit de buurt hier daaraan?”

Gleone Linger-Rozendaal: “De rijken worden rijker, ook hier.”

Karim Khamis wijst op de vestiging van boekhandel Athenaeum die recent opende bij het Bijlmerstation. Maar waarom, als twee zussen al drie jaar geleden de Bijlmer Book Store oprichtten, waarvoor ze nog steeds een permanente locatie zoeken?

Of denk aan debatcentrum Pakhuis de Zwijger, dat drie jaar geleden een dependance opende in Zuidoost.

Dat zulke voorzieningen vanuit de stad nu ook in Zuidoost neerstrijken, is een kenmerk van de veranderende Bijlmer. Het gevaar is echter, zegt Pocornie, dat deze voorzieningen een te groot podium krijgen, waardoor kleine en lokale initiatieven het onderspit delven. Waarom is dat erg? “We praten over de identiteit van de Bijlmer alsof het al honderden jaren bestaat, maar de wijk bestaat pas zestig jaar. Het is een uniek, maar ook kwetsbaar en jong stadsdeel.”

Uitwisseling

Vrezen de ouderen dan ook voor de toekomst van de Bijlmer? Nee, luidt het antwoord unaniem. “Als wij er niet meer zijn, zullen onze jongeren voor de Bijlmer opkomen,” zegt Gleone Linger-Rozendaal. “Zij weten heel goed wat er in de Bijlmer past en wat niet.”

Ze zou graag nog een uitwisseling doen met de ouderen uit de rest van de stad. "Dat wij bij hen op bezoek komen voor een Hollandse borrel en zij bij ons om ons eten te proeven. Laatst ging ik nog naar de Dapperstraat met de bus, en bedacht ik me: o, ik kom hier eigenlijk nooit.”

Jongens uit de Bijlmer – Défano Holwijn, Humberto Tan – zijn pioniers geweest in entertainment, zegt Karim Khamis. De taal die op straat in de Bijlmer wordt gesproken, is ook onder Groningse jongeren te horen. En de politieke discussies die in de Bijlmer speelden, zoals over Zwarte Piet, worden nu in het hele land gevoerd.

Khamis: “Alle Nederlanders houden van de Bijlmer, of ze dat nu weten of niet.”