Ook Amsterdam krijgt hinder van verbod rattengif

Daar waarschuwt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) voor. “Op het moment dat burgers niet meer in staat zijn zelf gif toe te passen, zijn ze veroordeeld tot klemmen en muizenvallen. Die werken onvoldoende,” zegt directeur Bastiaan Meerburg van het KAD.

In 2014 maakte het College van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bekend dat de verkoop van rodenticiden (gif voor muizen en ratten) verboden wordt voor particulier gebruik. De reden hiervoor is dat de stoffen slecht zijn voor het milieu en het gif onder andere in roofvogels kan komen die er ziek van kunnen worden.

Professionele ongedierte bedrijven mogen nog wel gebruik maken van rodenticiden. “Het idee daarachter is dat zij veel beter geschoold zijn in het gebruik van gif,” zegt Meerburg. “Zij weten waar ze het moeten neerzetten, zodat de muizen en ratten doodgaan op plekken waar bijvoorbeeld roofvogels niet kunnen komen.”

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen geeft dan ook aan te begrijpen waarom het verbod wordt ingesteld. “Gif in het milieu is nooit goed. De regels zijn er niet voor niets, maar er moet wel een andere methode voor terugkomen.” Om dat te realiseren wil het instituut dat het Rijk meer wetenschappelijk onderzoek laat doen naar hoe muizen en ratten succesvol bestreden kunnen worden.

Klemmen en vallen

De alternatieven die er wel zijn, klemmen en muizenvallen, noemt Meerburg onvoldoende. “Iedereen zal in eerste instantie daarmee proberen de dieren te doden, maar het is een stuk minder effectief dan het gif. De ratten komen bijvoorbeeld niet snel in klemmen.”

De onderzoekers maken zich daarnaast zorgen dat mensen te lang zullen wachten met het inschakelen van een professioneel bedrijf, mede door de kosten die hieraan verbonden zijn. “Een rat kan in één jaar 84 nakomelingen krijgen. Dan gaat het heel hard.”

Cijfers over het aantal ratten en muizen in Nederland zijn er niet. Dat het er steeds meer zijn, staat wel vast volgens het Kennis- en Adviescentrum. Elk jaar krijgen ze meer klachten binnen van overlast, ook uit Amsterdam.

In Amsterdam is het afval dat, zeker in dichtbevolkte gebieden, een van de oorzaken. Meerburg: “Op het moment dat burgers niet meer in staat zijn binnen gif toe te passen, wordt het alleen maar erger.”

Horecazaken hebben vooral te maken met muizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt dan ook geregeld tijdens inspecties sporen van muizen tegen in keukens. Een professioneel bedrijf tegen overlast inschakelen is geen verplichting. “Maar we adviseren het wel altijd,” laat een woordvoerder van de NVWA weten.

Horecazaken

Volgens Pim Evers, voorzitter van Horeca Nederland Amsterdam, maken de meeste cafés en restaurants in Amsterdam al gebruik van professionele bestrijding. Toch voorziet Evers ook een probleem. “Als er muizenplagen zijn bij woningen naast een horecazaak, is daar bijna niet tegenaan te bestrijden. De nieuwe regelingen kunnen horecazaken dus zeker treffen.”

Amsterdam laat in een reactie weten dat preventie nog belangrijker gaat worden tegen de aanpak van ratten en muizen. “Bestrijden heeft geen zin als er voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven,” aldus een woordvoerder. De gemeente treedt alleen op tegen ratten en muizen als ze veel schade kunnen veroorzaken of een reëel gezondheidsrisico vormen. “Over het algemeen is dat risico vrij klein,” zegt een woordvoerder.