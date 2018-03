Ook Amsterdam krijgt een jongerenburgemeester

Jongerenplatform Young Amsterdam, dat de verkiezing organiseert, komt hiermee tegemoet aan een langgekoesterde wens van burgemeester Eberhard van der Laan.



"Een grote stad heeft een jongerenburgemeester nodig," zegt initiatiefnemer Mourad El Otmani van Young Amsterdam. "Van der Laan heeft dat vaak gezegd. Hij had het in Londen gezien en wilde het ook in Amsterdam."



Sparringpartner van de politiek

De jeugdige burgemeester mag met wethouders en andere beleids­makers om tafel om te praten over wat er leeft onder Amsterdamse jongeren. Dat kan gaan over bijvoorbeeld werkgelegenheid, schoolzaken, woningen of sport.



"Hij of zij moet echt een sparringpartner zijn van de politiek," zegt El Otmani. "In een grote stad zijn veel verschillende belangen, maar jongeren zijn vaak niet vertegenwoordigd." Om te horen wat er leeft, gaat de jongeren­burgemeester langs scholen in de stad.