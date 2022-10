Ook Amsterdam gaat in tegen advies Raad voor Cultuur: subsidietermijn kunst niet verlengd

Bevriezing van de huidige situatie, gebaseerd op plannen uit 2019, is volgens wethouder Touria Meliani nu niet wenselijk. Beeld ANP / ANP

De gemeente volgt daarmee het voorbeeld van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) om de huidige cultuurplanperiode van het Rijk – die loopt van 2021 tot en met 2024 – niet te verlengen. Sinds medio 2021 ligt het vraagstuk op tafel of de rijksoverheid zijn planperiode voor cultuur twee of vier jaar moet verlengen om de sector rust en ruimte te bieden om te herstellen van de gevolgen van de coronamaatregelen. Deze verlenging zou ook ruimte moeten bieden voor een ingrijpende herziening van het bestel.

Uslu heeft eerder deze maand de Kamer per brief laten weten dat de planperiode niet wordt verlengd, ook al had de Raad voor Cultuur dat in twee opeenvolgende adviezen aangeraden. De gevraagde rust en ruimte voor de sector zal op een andere manier moeten worden gevonden, aldus Uslu.

Daar sluit Meliani zich nu bij aan. “Er waren sterke bedenkingen over de juridische mogelijkheden en consequenties van een verlenging, waaronder een ongewenste tweedeling in het cultuurveld op stedelijk niveau door een uitzonderingspositie van de rijksgefinancierde instellingen bij een verlenging,” schrijft zij namens het college aan de raad.

Snelle ontwikkelingen

Volgens Melani verhouden de aanhoudende effecten van corona, het veranderde publieksgedrag, de energiecrisis en de arbeidsmarktproblematiek zich niet goed met een bevriezing van de huidige situatie die is gebaseerd op plannen uit 2019. “De sector moet niet ‘op slot’ worden gezet tot 2028 in een tijd die vraagt om verandering en nieuwe perspectieven. We moeten ons verhouden tot de ontwikkelingen en daarbij open staan voor doorstroom en instroom van nieuwkomers.”

Om de door de coronamaatregelen hard getroffen sector toch tegemoet te komen, zal worden onderzocht of het mogelijk is de aanvraagprocedures voor subsidie te vereenvoudigen en de administratieve lasten bij de instellingen te verminderen. Meliani heeft laten weten dat de gemeente Amsterdam graag met het Rijk in gesprek wil over de vorming van een eventueel nieuw cultuurbestel vanaf 2028.