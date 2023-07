Ook Amsterdam blijft de straat opgaan tegen de plannen van Netanyahu: ‘De democratie in Israël gaat verloren’

Ronit Eden. Beeld Nina Schollaardt

‘Dit wordt echt wel gezien in Israël’

Ronit Eden (64) woont twintig jaar in Nederland en ze is een van de organisatoren van de tweewekelijkse demonstratie bij de Dokwerker. “Met deze protesten willen we aandacht vragen voor de situatie in Israël. Dat de democratie daar nu uitgehold dreigt te worden, wordt wereldwijd gevoeld. Wij willen ons aansluiten bij de protesten in Israël, maar ook in de rest van de wereld. Met onze manifestatie dragen we internationaal ons steentje bij. Dit wordt echt wel gezien in Israël.”

Asjer Waterman. Beeld Nina Schollaardt

‘Israël moet democratisch blijven’

Asjer Waterman (30) volgt de opleiding tot rabbijn bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en voelt zich zeer verbonden met Israel. “Het is het enige land ter wereld waar de Joodse cultuur dominant is, dat is voor veel Joden en voor mij heel bijzonder. Mijn angst is dat Israël een land wordt waar minderheden geen gelijke rechten meer hebben. Als deze hervormingen worden doorgevoerd, kan een regering, links of rechts, haar eigen wil gewoon doorvoeren. Dat wil ik niet. Israël moet democratisch blijven.”

Abdi Qanui Nour-Geelle. Beeld Nina Schollaardt

‘Het is nu een kruitvat’

Abdi Qanui Nour-Geelle (49) is een soennitische moslim en maakt zich grote zorgen over de situatie in Israël. “Als de democratie in Israël floreert, is dat goed voor omringende moslimlanden. Dat betekent dat er een gesprek kan worden gevoerd met Israël. Dat biedt zicht op vrede, ook voor omringende landen. Israël is nu een kruitvat. Als er nu een burgeroorlog zou uitbreken, is dat voor de hele regio een gigantisch probleem.”

Marchien Zevulun. Beeld Nina Schollaardt

‘Het was een socialistische samenleving’

Marchien Zevulun (70) woonde in de jaren zeventig in een kibboets in Israël. Daar leerde ze haar man Nathan kennen, hij is een veteraan uit de Jom Kippoeroorlog uit 1973. “Israël is een geweldig mooi land. Ik ben bang dat de vrijheid die er is, verloren gaat. Toen ik er woonde, was het een socialistische samenleving. Als de plannen van de ultrarechtste regering in Israël doorgang vinden, gaat de democratie daar verloren.”