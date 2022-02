Ook Amstelveen legt flitsbezorgtsunami aan banden

Beeld ANP

Amsterdam stelde eind januari een moratorium van een jaar in op nieuwe bezorgmagazijnen van flitsbezorgers in woonwijken, vanwege de overlast en sociale onwenselijkheid van zulke dichtgeplakte distributiecentra in woonbuurten.

De afgelopen weken zijn onder meer Getir, Gorillas en Flink al in Amstelveen neergestreken. Die gemeente is volgens wethouder Floor Gordon (economische zaken) niet tegen flitsbezorgers, maar wil de uitwassen tegengaan. En dan vooral de vestiging van ‘darkstores’ (flitsbezorgmagazijnen) die reguliere winkels verdrijven uit in winkelcentra. Zo is Getir sinds kort gevestigd in het Amstelveense buurtwinkelcentrum Kostverlorenhof.

Onevenredig veel

“Het afgelopen jaar is het aantal flitsbezorgdiensten in snel tempo uitgerold,” zegt Gordon. “We willen wél voorkomen dat onevenredig veel flitsbezorgers zich versneld in Amstelveen vestigen op locaties die zich hiervoor minder goed lenen en mogelijk tot overlast leiden. We willen in Amstelveen een gecontroleerde groei en geen ongebreidelde groei.”

“We leggen deze week nieuwe regels voor aan de gemeenteraad, waarna flitsbezorgdiensten in het vervolg eerst met de gemeente in gesprek moeten gaan en een omgevingsvergunning nodig hebben.” Voor bestaande vestigingen heeft dat beleid geen gevolgen. Wel wil Amstelveen met Getir in gesprek over een andere vestigingsplek, buiten een winkelcentrum.

Vorige week nam Diemen al eenzelfde besluit, uit angst dat flitsbezorgers na het Amsterdams verbod over de regiogemeente uitwaaieren. Inmiddels hebben ook Rotterdam en Den Haag zulke maatregelen getroffen en werken onder meer Almere en Groningen aan vergelijkbaar beleid. Amersfoort heeft volgens NRC Handelsblad zelfs zijn enige flitsvestiging gesloten, omdat die niet paste in het bestemmingsplan.