Ook Amstelveen krijgt We Are Here niet zomaar weg

Dat schrijft locoburgemeester Herbert Raat aan de lokale gemeenteraad.



Toen het pand vorige week gekraakt werd was Raat er snel bij om We Are Here te laten weten dat zij niet welkom is in Amstelveen. Volgens Raat zorgt de groep voor overlast en onrust en zou We Are Here zo snel mogelijk moeten vertrekken.



Realiteit

Maar de realiteit is weerbarstiger. Want bij kraken wordt huisrecht gevestigd, en dat kan alleen via juridische procedure worden opgeheven. Van ernstige verstoringen van de openbare orde in Amstelveen is in dit geval geen sprake.



De eigenaar van het pand aan de Groen van Prinstererlaan heeft inmiddels aangifte gedaan. De volgende stap is dat de krakers een aanschrijving ontvangen van het Openbaar Ministerie, waarin zij te horen krijgen dat ze binnen acht weken moeten zijn vertrokken uit het gebouw. We Are Here heeft een week de tijd om dit besluit voor te leggen aan de rechtbank. De rechter bepaalt dan hoe lang de asielkrakers nog mogen blijven zitten.



Rudolf Dieselstraat

Deze procedure volgde het Openbaar ministerie ook toen We Are Here enkele tientallen voormalige sociale huurwoningen in de Rudolf Dieselstraat had gekraakt. Van de rechters kregen de krakers toen enig respijt en mochten zij in totaal bijna tien weken gebruik in de woningen.



De afspraak over hoe om te gaan met krakers zijn in 2010 vastgelegd in een richtlijn van het College van procureurs-generaal, de top van het Openbaar ministerie. Minister Ferdinand Grapperhaus van justitie en veiligheid heeft al laten weten dat hij de richtlijn tegen het licht wil houden.



We Are Here trekt al sinds 2012 door de stad om aandacht te vragen voor een verbetering van de asielprocedure. Amsterdam heeft belooft om een 24-uursopvang te openen voor deze doelgroep, onduidelijk is nog wanneer dit gebeurt en de kraakacties van We Are Here kunnen stoppen.



Raat zegt dat hij woensdag met medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek op bezoek gaat bij de groep. Alle eigenaren van leegstaande panden in Amstelveen zijn gewaarschuwd passende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door de gebouwen ter beschikking te stellen voor tijdelijke bewoning door de jeugd uit het dorp.



