Ooit de leukste winkelstraat van het land, nu zeggen winkeliers op de Czaar Peterstraat de huur op: ‘Er is hier te weinig’

De Czaar Peterstraat in Centrum was een paar jaar geleden nog ‘de leukste winkelstraat van Nederland’, maar winkels hebben het er nu moeilijk. Doordat bezoekers wegblijven, verdwijnt de ene na de andere zaak. ‘Laat de gemeente gewoon zeggen: dit project is mislukt.’

“Waarom ik ermee stop?” vraagt Stephanie Rammeloo, die op een bankje zit voor de deur van haar kledingwinkel Dreamboat, halverwege de Czaar Peterstraat in stadsdeel Centrum. “Geld.”

Rammeloo lacht. “Ik kan er wel een mooi verhaal van maken, maar dit is het eerlijke antwoord. Ik zit hier nu acht jaar. Eerst was dit nog een nieuw winkelbuurtje en was het: geld erbij, geld erbij, geld erbij. Toen het in 2019 nét een beetje ging lopen kwam corona en dit jaar moet ik al die schulden terugbetalen. Ik ben er net achter gekomen dat dat gewoon niet gaat lukken.”

De komende maanden gebruikt Rammeloo om haar inventaris te verkopen, waarschijnlijk sluit ze eind dit jaar de deuren. “Ik vind het zo zonde. Mijn vaste klanten vragen me steeds: waar moeten we nu heen voor persoonlijke hulp en echt bijzondere dingen?”

Rammeloo is namelijk lang niet de enige winkelier in de Czaar Peterstraat die er de brui aan geeft. Eerder sloten rolschaatswinkel The Derby Shop en kinderschoenenwinkel Zippy’s definitief de deuren, beide na een decennium, en gingen het duurzame kledingmerk Re-Bell en schoenmakerij Schoenherstel Salon dicht na zes jaar. Waar vroeger een notenwinkel en daarvoor een bierwinkel zat, zit sinds kort een alternatieve voedselbank.

Tegelijk met de winkel van Rammeloo verdwijnen er binnenkort nóg twee winkels. En dat terwijl de Czaar Peterstraat een paar jaar geleden nog in opkomst was als hippe, nieuwe winkelstraat buiten het centrum (zie kader onderaan het verhaal). Wat is er misgegaan?

Van afwerkplek naar ‘leukste winkelstraat’

De Czaar Peterstraat lag een paar decennia geleden nog in een verpauperde buurt. De panden waren verloederd en afgezien van een snackbar, buurtsuper en een kiosk was er weinig bedrijvigheid. ’s Avonds was het er onguur, met drugsdealers en illegale prostitutie. Als bewoners pech hadden, werkten de sekswerkers de klanten voor de deur af in hun auto.

In 2003 begon daarom een grootscheepse opknapbeurt. Oude panden werden gerenoveerd, en er verrezen nieuwbouw, kantoortjes en horeca. Winkels speelden ook een grote rol: die moesten vooral bijzondere, ambachtelijke producten aanbieden, zodat de Czaar Peterstraat een plek zou worden waar mensen heen gaan voor kwaliteit. De boel werd gezellig gemaakt met lantaarntjes en groen.

In 2014 was de ontwikkeling grotendeels klaar en betrokken de nieuwe winkeliers hun panden. Krap twee jaar later werd de straat uitgeroepen tot ‘leukste winkelstraat van Nederland’. Het ging om een publieksprijs van belangenorganisatie NLstreets waarbij online gestemd kon worden, maar die verkiezing bracht toch heel wat publiciteit en daarna ook nieuwe klanten met zich mee.

Aanbod niet voldoende

Stefanie Derks had net haar modewinkel C/P113 geopend en kan het zich nog goed herinneren – en niet alleen in positieve zin, vertelt ze aan de toonbank terwijl een klant een broek staat te passen. “Er kwamen hier soms mensen uit Groningen, ze waren helemaal hierheen gekomen omdat dit de leukste winkelstraat van het land zou zijn. Is het een grapje, vroegen ze – waar zijn al die winkels dan?”

Dat is meteen een van de makken van de Czaar Peterstraat: het aanbod is niet voldoende om er een paar uurtjes stuk te slaan, waardoor er nauwelijks ‘loop' in de straat zit. “Dit is een heel moeilijke straat. Je moet vanaf de molen eerst een heel kaal stuk door voordat je bij de leuke winkels bent, en als je er eenmaal bent, is het blijkbaar te weinig.”

Ook is het een echte ‘doorgangsstraat’: voor veel mensen is het een vaste route om van en naar het Oostelijk Havengebied te komen, maar geen plek om daadwerkelijk tijd door te brengen. “Daarnaast heeft corona veel veranderd in de kledingbusiness: mensen zijn bewuster gaan kopen, en meer online.”

Derks heeft in de afgelopen tien jaar een trouwe klantenkring opgebouwd. Toch heeft ze besloten na de zomer te sluiten. “Het wordt gewoon nooit méér dan dat. Als ondernemer wil je ook verder groeien.” De komst van de bewoners die in de 1800 nieuwe woningen op het nabijgelegen Oostenburg komen wonen, wacht ze niet af. “Als dat echt iets zou veranderen, had ik het nu al moeten merken.”

Einde van de wereld

Schuin tegenover de kledingwinkel van Derks zit Lisa Schotman voor haar zaak, The Collection One. Ze verkoopt duurzame mode en ‘curated vintage’: tweedehands kleding van hoge kwaliteit die ze persoonlijk uitzoekt en naloopt. Ze begon in maart 2020, net voor corona de wereld op z’n kop zette. En hoewel er sinds de pandemie eindelijk groei te bespeuren is, valt het haar toch zo tegen in de Czaar Peterstraat dat ze van plan is te verhuizen, het liefst na de zomer al.

“Het is altijd mijn droom geweest om een winkel te hebben, maar dan wil je wel dat er mensen kómen,” vertelt ze. “Het lastige is dat dit een losstaande straat is: hierachter heb je niet zoveel te zoeken. Het is ook verwarrend dat er tussen de winkels door huizen en kantoren zitten. Daardoor is er best wel een hoge drempel om naar binnen te stappen. Voor Amsterdammers is dit sowieso het einde van de wereld. Ik spreek soms mensen die in Oost wonen die zeggen: o, ik moet echt nog een keer langskomen! Maar dat komt er vaak niet van.”

Al met al blijft het daardoor voor Schotman een uitdaging om de vaste lasten te dekken. “Dat is wel frustrerend. Je wilt er op een gegeven moment ook wel iets aan overhouden.”

Side-business nodig

Veel winkeliers in de Czaar Peterstraat doen er iets bij. De wijnhandel levert ook aan de horeca, de servieszaak geeft keramiekworkshops, de nieuwe winkel met bijzonder vintage glaswerk verhuurt zijn spullen ook voor feesten en partijen. Zelfs de hele winkelruimte is te huur voor evenementen.

Ook het nieuwe Trattoria Breda, dat in het pand trok waar vroeger restjesrestaurant Instock zat, runt naast een restaurant een ‘enotoca’ waar je wijn kan proeven en vervolgens kopen. Maar voor Schotman is zoiets geen optie. “Ik moet het echt hebben van mensen die langs komen lopen.”

Dat een side-business broodnodig is, beaamt ook Michiel Vos. Vlak nadat de Czaar Peterstraat tot leukste winkelstraat van Nederland werd uitgeroepen, was er nog een geinige primeur: hij opende er de eerste pindakaaswinkel van het land.

Die winkel zit er nog steeds, maar Vos zegt dat hij het er bepaald niet van moet hebben. “Wij draaien wel oké, maar we zijn ook maar twee dagen per week open. Ik zou hier geen inkomen uit kunnen halen.” De afgelopen jaren opende hij nog tien winkels in heel Nederland en is hij ook online en in andere winkels zijn bijzondere pindakazen gaan verkopen. “Het is dat ik een heel leuke medewerker heb die in de winkel staat, en ik zelf vlakbij woon. Maar als zij ermee zou stoppen, dan weet ik niet of ik de winkel nog aanhoud.”

Streep door ambitie

Vos is niet erg optimistisch over de Czaar Peterstraat. “Er zit niet genoeg swing in om er echt iets leuks van te maken, de unieke winkels gaan weg. En is het een gezellige straat? Ik gun het de ondernemers hier om ook een keer een klappertje te maken, maar dat zie ik met een normale winkelformule niet gebeuren.”

Als het aan Vos ligt, gaat er direct een streep door de ambitie om hier een bruisende winkelstraat van te maken. “Eigenlijk vind ik dat de gemeente eerlijk moet zeggen: dat project met de Czaar Peterstraat, dat is mislukt. We stoppen ermee. Dan weten ondernemers ook dat het een aflopende zaak is. Nu blijft iedereen nog jaren sappelen. Het is gewoon sneu. Maak er woningen van. Misschien is daar meer behoefte aan.”

Daar is winkelstraatmanager Femke Giese het dan weer niet mee eens. “Misschien is dit inderdaad geen straat waar je heen gaat om een nieuwe jurk te kopen. Maar ik denk wel dat er veel potentie is om er bijvoorbeeld een artistiek gebied van te maken, met galeries. Je kunt hier al veel workshops volgen. Het is niet zo dat alle hoop is verloren.”

Nieuwe plannen

Giese hoopt nog dit jaar een evenement te organiseren om het gehele Czaar Peterkwartier in de spotlights te zetten. En in 2026 wordt de straat opengebroken, om er bredere fietspaden en een nieuw tramspoor aan te leggen. “Daar zitten we natuurlijk helemaal niet op te wachten, maar we hopen dat we dan een paar problemen kunnen aanpakken, zoals het verbeteren van de straatverlichting.”

Stephanie Rammeloo van kledingzaak Dreamboat wacht die mooie plannen in elk geval niet af: zij gaat als haar winkel stopt verder als interieurontwerper.

Lisa Schotman van The Collection One is momenteel op zoek naar een nieuw winkelpand. En ze weet ook al precies waar ze dat het allerliefste heeft. “Op de Haarlemmerdijk. Daar zitten alle vintagewinkels bij elkaar.”

En ook Stefanie Derks denkt erover om straks misschien toch weer een kledingwinkel ergens in Amsterdam te beginnen. “Maar niet in een straat als de Czaar Peterstraat.”

