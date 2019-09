Ooggetuige: ‘Jongen met hoodie schoot twee keer op advocaat’

Onderzoek op de Imstenrade in Buitenvelder na de moord. Beeld ANP

“Ik hoorde twee harde knallen en zag daarna een jongen langs mijn huis rennen.” Of hij de jongen goed heeft kunnen zien? “Nee, die jongen rende zo ongelofelijk hard, die was zo weer uit het zicht verdwenen. Bovendien droeg hij een hoodie en was hij volledig in het zwart gekleed. Nee, een duidelijk signalement heb ik aan de politie niet kunnen geven. Ik hoop dat ze hem pakken, want dit zijn absoluut geen prettige toestanden.”

‘Een vriendelijke man’

Wiersum woonde al langere tijd in de straat waar hij woensdagochtend vroeg om halfacht onder vuur werd genomen, bevestigen buurtbewoners. “Het was een vriendelijke man. Als we elkaar op straat tegenkwamen, zei hij altijd vriendelijk gedag. Een fatsoenlijke vent, eigenlijk niets op aan te merken,” vertelt een buurman die al ruim veertig jaar in de straat woont.

Het is op dit moment een komen en gaan van hulpdiensten, zegt hij terwijl hij vanuit zijn woonkamer naar buiten kijkt. De politie doet met tientallen (forensische) rechercheurs sporenonderzoek. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar hulzen en bandensporen.

“De hele straat is afgezet vanwege al die forensische toestanden bij mij voor de deur,” vertelt de buurman, die zelf ook kort met de politie heeft gesproken. “Iedereen wordt vriendelijk verzocht naar binnen te gaan zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Logisch, vlak na de schietpartij stond de hele straat vol met mensen.”

Surveillance

De 44-jarige Wiersum werd vanwege zijn betrokkenheid bij het liquidatieproces rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi al eerder bedreigd en sprak met collega’s over de noodzaak van beveiliging. De politie surveilleerde vaker dan gebruikelijk in zijn buurt, bevestigen ook buurtbewoners.

“Het klopt dat ik de laatste tijd vaker een politieauto door onze straat zag rijden, maar daar zocht ik eerlijk gezegd niets achter. Echt ongelofelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Ik woon hier nu al langer dan veertig jaar, maar zoiets is hier echt nog nooit gebeurd.”