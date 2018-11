Onzekerheid landelijke intocht Sinterklaas

Het was eigenlijk wel een verademing om volwassen mensen langdurig met elkaar van gedachten te horen wisselen over Zwarte Piet, zonder dat dit leidde tot verbale of fysieke dreigementen over en weer. Daar was dan wel een kort geding voor nodig, dat dinsdag diende voor de rechtbank van Haarlem.



De Stichting Majority Perpective was naar de rechter gestapt om de hulp van Sinterklaas tijdens de landelijke intocht van komende zaterdag in Zaanstad te ontdoen van alle stereotype kenmerken en gedragingen. De lat ligt best hoog voor de nieuwe Piet, want hij mag geen kroeshaar of rode lippen hebben, maar ook niet onnozel of clownesk doen.