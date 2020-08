Onwerkelijke Gay Pride was gezellig druk, maar waar waren de ‘bears’?

De verwachte drukte tijdens de Gay Pride viel reuze mee. Beeld Amaury Miller

Het epicentrum van de Reguliersdwarsstraat is zaterdagavond zo richting middernacht gezellig druk…voor coronabegrippen. Klanten zitten aan terrastafels achter afscheidingen, de straat is om te lopen, niet om te staan.

Aan de Amstel straalt een knalroze uitgedoste drag queen als blikvanger op goed bezette terrassen, maar zo zonder de podia en de drommen daar omheen is het, tja, anders.

Op de kop van de Zeedijk zou een kanonskogel beperkt schade aanrichten. In de Queen’s Head is het niet al te lastig de door de autoriteiten voorgeschreven anderhalve meter afstand in acht te nemen.

Onwerkelijk, zoals ook bij de buren op de dijk.

Het is even niet anders, dat geldt ook voor de Gay Pride, en het goede nieuws is dat de zorgen om een te druk weekend met bovenop de Pride-gangers de teruggekeerde toeristen en dagjesmensen, onnodig blijken.

Hoewel alle evenementen van de Pride vanwege corona zijn afgelast – de botenparade natuurlijk, maar zélfs de door de organisatoren van de Gay Pride aangekondigde anderhalve-meterdemonstratie op het Museumplein – heeft de gemeente toch maar allerlei maatregelen genomen.

Met de uitbaters van wat ‘de lhbtiq+ gerelateerde horeca’ is gaan heten, zijn strikte afspraken gemaakt. Gastheren en gastvrouwen – ‘hosts’, excuus – in rode poloshirts en drukteregelaars in geel-zwarte outfits staan klaar om in te grijpen waar nodig.

Dat blijkt eigenlijk nergens zo te zijn.

De overvloedig aanwezige agenten kunnen op de uitgaanspleinen voornamelijk rond hun busjes en auto’s blijven hangen.

De drukte in pakweg de Halvemaansteeg zou volgens de aankondiging worden ‘gedoseerd’ zodra dat nodig was. De realiteit wil dat het rond café Montmartre weliswaar soms wat drukker is met meezingers van de vertrouwde evergreens, maar dat passanten het virus niet hoeven te vrezen. Plaats zat op straat.

De Wallen bieden zoals vaker deze dagen een wisselend beeld.

Ja, het is véél te druk in de Stoofsteeg waar eenrichtingsverkeer is ingevoerd van de Oudezijds Achterburgwal naar de Oudezijds Voorburgwal. Een vrouw die uit de samengepakte drommen komt, vraagt zich geërgerd af wat die crowd managers nu precies als ambitie hebben. We begrijpen haar.

Maar op andere delen van de doorgaans drukstbezochte vierkante kilometer van de binnenstad heerst een ongebruikelijke orde.

Rond het op zich te drukke Oudekerksplein krijgen we gratis mondkapjes, maar in onze gang richting de Damstraat zouden we de enigen zijn geweest die ze gebruikten. Voor de coffeeshops van The Bulldog staan de vertrouwde rijen, iets langer vanwege het distantiëren in coronatijd, maar toch ook gewoon gemoedelijk.

Duits is op de Wallen de dominante voertaal, overigens, zoals deze weken vaker.

De Warmoesstraat: tegen het landerige aan. Het is er in de avond nog (veel) minder druk dan we het overdag op het Damrak en in de Kalverstraat hadden aangetroffen, opmerkelijk genoeg.

Overigens bekruipt uw verslaggever en de fotograaf gaandeweg de zaterdagavond het gevoel dat ze iets missen, wat Gay Pride-enthousiasten betreft.

Waar we de nodige drag queens spotten, missen we in de rondgang hele groepen. Waar zijn de leermannen, bijvoorbeeld? Waar zijn de ‘bears’?

Niet in de straten van het Amsterdamse centrum in elk geval.

Wie weet wat we allemaal niet weten, en wat we daardoor missen?

Soms moet je maar berusten.

Het goede nieuws blijft dat zaterdag 1 augustus in de Amsterdamse binnenstad geen ‘spreading event’ lijkt te zijn geweest.