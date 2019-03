Onwelkom kunstwerk vindt toch een plek op Europaplein

Promoten in een tent

Over de nieuwe plek op het Europaplein is de kunstenares tevreden. "Er is gek genoeg geen enkel water in de Rivierenbuurt, het bestaat er alleen in naam. Hoe mooi is dan een beeldfontein aan de ingang van de wijk waar die rivieren virtueel samenvloeien."



Dat is afhankelijk van de inbreng van de omwonenden, die mogen zich eerst uitspreken over de nieuwe inrichting. Het uitgangspunt is meer groen, meer speelgelegenheid, meer kunst en minder parkeerplaatsen, vertelt stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel. "Het kunstwerk maakt deel uit van een heel pakket voorstellen, maar er ligt nog niets vast. We gaan eerst in gesprek met de bewoners om te horen hoe zij er tegen aankijken." Dat gebeurt volgende week, in een tent die op de groenstrook zal worden opgezet.



Ook Schaap zal in de tent aanwezig zijn om uitleg te geven. "Ik ben benieuwd naar de inbreng van de omwonenden. Het plan is om samen tot een goede invulling te komen." Daarvoor wordt de tijd genomen: de herinrichting staat gepland voor 2020.