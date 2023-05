Onvrede zwelt aan in aanloop naar ledenvergadering Ajax

Frank Eijken (tweede van links) met de top van Ajax tijdens PSV-Ajax. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Centraal staat onvrede over het voorstel de leden van de raad van commissarissen te gaan belonen, maar ook de positie van de Bestuursraad kan in het geding komen. De Bestuursraad vertegenwoordigt de 800 verenigingsleden van Ajax in aandeelhoudersvergaderingen. Als grootaandeelhouder (73 procent van de aandelen) heeft de Bestuursraad daarin een doorslaggevende stem.

Later deze week vergaderen ook de aandeelhouders van de NV Ajax over het voorstel de commissarissen 25.000 euro per jaar te betalen, met toeslagen van respectievelijk 10.000 euro voor de voorzitter en 20.000 euro voor de ‘commissaris voetbalzaken’. Frank Eijken, voorzitter van de Bestuursraad, geldt als pleitbezorger van het voorstel. Hij is van plan om namens de Bestuursraad vrijdag op de aandeelhoudersvergadering ermee akkoord te gaan.

Hogere beloning

Aanvankelijk was het idee de commissarissen een nog grotere beloning te geven, maar onder druk van prominente verenigingsleden is het iets minder geworden. De vraag is of dat genoeg is om de kritiek te smoren. Binnen de vereniging is de afgelopen dagen een informeel mailcircuit op gang gekomen, met kritische berichten over de Bestuursraad.

Vorige maand stapten twee leden uit die raad, mede uit protest tegen het beloningsplan voor de raad van commissarissen. Een van de opgestapte leden – Mike Harman – klaagt in een brief die hij onder verenigingsleden laat verspreiden en die in bezit is van de redactie van Het Parool, dat de Bestuursraad zich ‘veel te soft’ opstelt jegens de NV Ajax.

In een eerder al uitgelekte brief aan de Bestuursraad schreven prominente Ajacieden als Sjaak Swart en Keje Molenaar over het gebrek aan mensen met ‘Ajax-dna’ in de Bestuursraad. En ook zij hekelen het plan de commissarissen te belonen.

Geen stemming

In mailverkeer dat in bezit is van de redactie van Het Parool, klagen ze dat de Bestuursraad weigert hun plannen in stemming te brengen en ze woensdag alleen wil ‘bespreken’. In zijn antwoord ontkent Eijken voor de discussie weg te lopen en zegt hij dat daar alle ruimte voor zal zijn. Maar van een stemming door de vereniging kan geen sprake zijn, stelt Eijken in een verwijzing naar de statuten.

In de nasleep van de Cruijffcoup is in 2011 het besturingsmodel van Ajax aangepast met de bedoeling niet opnieuw in een stammenstrijd verzeild te raken. De Bestuursraad – en niet de vereniging – heeft sindsdien het exclusieve recht als grootaandeelhouder te stemmen in aandeelhoudersvergaderingen. Pas achteraf legt de Bestuursraad verantwoording af aan de vereniging. Door hier nu aan vast te houden, wekt Eijken de woede van critici.

Er worden woensdag een kleine tweehonderd leden op De Toekomst verwacht, terwijl enkele tientallen mensen online aan de vergadering zullen deelnemen. Eijkens voorganger, Hennie Henrichs, is niet van de partij, maar naar verluidt zal er een brief van hem worden voorgelezen. Daarin noemt hij volgens bronnen het besluit uit 2011 om de Bestuursraad exclusief stemrecht te geven, een weeffout. Henrichs zelf wil dat ‘bevestigen noch ontkennen’.