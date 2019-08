Onvrede bij personeel over opheffen halte Skyport bij Schiphol

Personeel van KLM bij de ingang van het bemanningscentrum. Beeld ANP

Ongeveer negen maanden geleden kwam het bericht dat halte Skyport niet meer gebruikt zou worden, zegt steward Oscar de Joode. “Maar na gesprekken met betrokkenen werd besloten de halte toch open te houden. Tot vorige week.” Toen hoorden De Joode en zijn collega’s via zijn werkgever dat de halte binnen een week zou sluiten.

“De halte werd eigenlijk in december al opgeheven,” verduidelijkt de woordvoerder van Connexxion. “Sindsdien kwam halte Skyport officieel niet meer voor in onze dienstregeling. Maar uit coulance hebben we gezegd dat we de halte nog zouden gebruiken zolang het mogelijk was.” Dat was tot afgelopen weekend het geval. “Door grote verbouwingen bij Schiphol is de halte niet langer goed bereikbaar voor ons. Vaak kwam het erop neer dat de bus midden op de weg moest stoppen, waardoor uitstappen gevaarlijk was en er oponthoud ontstond. Daardoor is die coulance nu niet meer mogelijk,” aldus de woordvoerder.

Alternatief

Als alternatief kunnen de haltes Havenmeesterweg of Airport Plaza worden gebruikt, meldt Connexxion op de website. Maar volgens De Joode zijn dit geen geschikte alternatieven. “Nu moeten veel werknemers honderden meters verder lopen met zware koffers en materialen.”

Daarom probeert De Joode met een petitie aandacht te vragen voor het probleem. “Men begrijpt niet waarom deze beslissing genomen is. Er staan daar dagelijks tientallen mensen te wachten, het is duidelijk een populaire halte.” De petitie van De Joode heeft momenteel al meer dan 4500 handtekeningen.

Connexxion laat weten dat Vervoerregio Amsterdam, Schiphol en Connexxion momenteel in gesprek zijn over de halte. “We gaan deze week kijken of er een oplossing is. Maar ik kan niet zeggen of er wat uitkomt,” zegt de woordvoerder van Connexxion. “Wel komt er in december een overkapping vanaf Plaza, zodat personeel bij slecht weer in ieder geval overdekt naar het bemanningscentrum kan lopen.”