‘Onveilige’ Arenatunnel heeft vluchtdeuren en heropent woensdagavond

Beeld Gemeente Amsterdam

Op basis van onderzoek van de gemeente werd in november 2021 geconstateerd dat de Arenatunnel onder de Johan Cruijff Arena niet veilig genoeg was, omdat mensen bij een eventuele autobrand niet snel genoeg konden vluchten. De inschatting was destijds dat een grote renovatie nodig zou zijn om de veiligheid te verbeteren.

Uit recenter onderzoek van de tunnelbeheerder bleek dat de tunnel minder onveilig is dan eind 2021 werd gedacht. Alleen bij ‘zeer snel ontwikkelende branden’, die maar een ‘uiterst kleine kans’ hebben te ontstaan, zou er een risico zijn, schreef wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer) in een brief aan de gemeenteraad.

Vluchtdeuren voldoende

Om die reden achtte De Vries het voldoende om zes vluchtdeuren aan te brengen in de tunnel: een ‘snellere en kosteneffectieve maatregel’ die de veiligheid ‘significant’ verbetert en ervoor zorgt dat de tunnel eerder kon worden heropend dan werd gedacht. Elke vluchtdeur biedt straks toegang tot parkeergarage P1 Arena, vanwaaruit vervolgens veilig gevlucht kan worden naar buiten.

Een grondige renovatie van de Arenatunnel is met de komst van de vluchtdeuren niet van de baan, maar wanneer die wordt gedaan, is nog onduidelijk.