Ontwikkelingen in onderzoek vermiste UvA-studente Sumanta Bansi

Sumanta Bansi. Beeld Opsporing Verzocht

De toen 22-jarige Bansi wordt sinds 18 februari 2018 vermist. De politie heeft meerdere keren naar haar lichaam gezocht in het Robbenoordbos, in de kop van Noord-Holland. Ze vermoeden dat Sumanta daar ergens is begraven.

De politie heeft een aantal specifieke personen in beeld die mogelijk iets te maken hebben met de verdwijning. Ze denken dat deze personen op de dag dat Sumanta verdween en ook de volgende ochtend met hun auto in de omgeving van het Robbenoordbos hebben rondgereden.

Donderdag 13 februari is wederom door het Veteranen Search Team in het Robbenoordbos gezocht, ze deden in november ook al een poging. Inmiddels is ongeveer de helft van het bos afgezocht. Op korte termijn hervat de politie het onderzoek.

Schep en vlindermes

De politie heeft tijdens een van de zoekacties een verroeste schep gevonden. Het kan zijn dat de schep is gebruikt om Sumanta’s lichaam mee te begraven.

Uit onderzoek blijkt dat de schep ongeveer anderhalf tot twee jaar in het water heeft gelegen. Mogelijk is de schep door een magneetvisser uit het water gehaald. De politie is op zoek naar deze persoon.

Ook heeft de politie een vlindermes aangetroffen in het water van Den Oeversche Vaart, vlakbij de natuurcamping.

Toch houdt de politie rekening met de mogelijkheid dat beide voorwerpen niets met de vermissingszaak te maken hebben.

Zwanger

Bansi begon in 2016 met haar studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze woonde bij een bevriend echtpaar in Hoorn. In de zomer van 2017 raakte de studente onverwachts zwanger. Daardoor ontstonden er spanningen in haar omgeving. In overleg met het gezin waar ze woonde, pleegde ze abortus.

In 2018 raakte Bansi opnieuw zwanger. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de studente naar het buitenland is vertrokken. Ook is zelfmoord onwaarschijnlijk, want de jonge vrouw zou blij geweest zijn met haar zwangerschap.

In november 2018 werd de politie pas op de hoogte gesteld van de vermissing toen een priester uit Rotterdam daar melding van maakte. De familie uit Hoorn, waar Bansi woonde, heeft de vermissing niet gemeld. Tot op heden is onduidelijk wat daar de reden voor is.