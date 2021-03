Ontwikkelaars: ‘Uitstel woningbouw desastreus voor woningzoekende’

Artist impression van het Hondsrugpark. Belangrijk voor de herontwikkeling van Arenapoort, maar nu dus uitgesteld vanwege coronabezuinigingen. Beeld WONAM

Amsterdam moet bezuinigen en daardoor is er geen capaciteit meer voor nieuwe bouwprojecten. Dat is de strekking van een brief van wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) die gisteren bekend werd.

Mede door het wegblijven van internationale bezoekers wordt de financiële huishouding van de stad zwaar getroffen. Daardoor moet ook worden geknepen op het faciliteren van nieuwe woningbouwprojecten. Maar er is geen sprake van een volledige bouwstop, stelt Van Doorninck: ‘Het tempo van de stad moet echter worden aangepast aan de financiële werkelijkheid.’

Insiders reageren onaangenaam verrast. Voor woningzoekenden is het desastreus dat er in belangrijke groeigebieden in Zuidoost geen nieuwe initiatieven in behandeling zullen worden genomen door de gemeente. Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, noemt de ontwikkeling schokkend. “We hebben al te weinig woningen, waardoor de prijzen van koopwoningen veel te hoog zijn. Als je dan stopt met bouwen kun je op je vingers uit­tellen dat de problemen alleen maar groter worden.”

Volgens directeur Jan Fokkema van Neprom, de brancheclub van projectontwikkelaars, bevat de brief verontrustend nieuws. “De woningbouwprojecten in Amstel III en Arenapoort zijn transformatieprojecten waarbij kantoren worden omgezet in woningen. Daarover zijn afspraken gemaakt met de eigenaren, die kunnen nu niet verder.”

Uitstel of afstel

Volgend jaar worden weer nieuwe projecten in behandeling genomen, aldus de gemeente. Maar je kunt dit niet op de lange baan schuiven, zegt Fokkema. “Je zou kunnen zeggen: wat maakt het uit, een beetje uitstel? Maar in deze markt kan uitstel heel goed leiden tot afstel. De markt verandert snel. De gemeente moet meer werk maken van deze projecten, Amsterdam kan het zich niet veroorloven om vertraging op te lopen als het gaat om nieuwe woningen.”

Amsterdam zegt zich ervan bewust te zijn dat er moet worden gebouwd om de groei van de stad te kunnen bijbenen, hoorde Niels Marijnissen van Certitudo Capital, een projectontwikkelaar die actief is in onder meer Zuidoost. Dit rijmt allesbehalve met de ambities, zegt hij. “Ik vind het onbegrijpelijk. De gemeente heeft de mond vol van woningbouw, maar nu worden projecten voorlopig on hold gezet. Dit is een verkeerd signaal naar al die partijen die nu bezig zijn met het ontwikkelen van projecten.”

Ook Marijnissen zegt dat dergelijke projecten geen uitstel kunnen velen. “Het is riskant om de boel voor een deel stil te zetten. Heel veel kantoorpanden waarvan de huurcontracten aflopen, kunnen worden opgenomen in de woningbouwprojecten, maar dit uitstel is een enorme deuk in het vertrouwen van die eigenaren. Die denken straks als er een goede huurder langskomt: ik kan hier niet in de wachtkamer blijven zitten. Gevolg: zij verhuren dan toch aan bedrijven. Voor vijf jaar, misschien voor tien. Je kán dit niet voor je uit schuiven. Dit is heel pijnlijk voor de gemeente.”

Moderne stadswijk

Arenapoort moet de komende jaren uitgroeien tot een modern centrumgebied dat Zuidoost en de rest van Amsterdam versterkt en met elkaar verbindt. Het moet een moderne dynamische stadswijk worden waar wonen, werken en uitgaan centraal staan.

De aanleg van het Hondsrugpark, waar nu nog de Hongdsrugweg loopt, speelt hierin een essentiële rol maar is nu vooruitgeschoven. De bouwstop raakt acht projecten die al voorzichtig waren ingetekend. In heel Zuidoost staan tot 2030 zo’n 30.000 woningen in de planning.

Het besluit van de gemeente is echt schadelijk voor de woningmarkt, zegt makelaar Wijnen. “Het doet me denken aan 2008, toen de woningbouw door de crisis ook tot stilstand kwam. Daar plukte Amsterdam jarenlang de wrange vruchten van. Terwijl ze in Rotterdam wel zijn blijven bouwen en er klaar voor waren toen de economie weer ging draaien.”

“Nu zitten we met corona, maar dat is tijdelijk, dat gaat ooit weer over. Zorg dan dat je er klaar voor bent, zou ik zeggen. Blijf bouwen, anders wordt de schaarste op de woningmarkt alleen maar groter. Dat is ook slecht voor de positie van Amsterdam. Veel bedrijven die naar Amsterdam zouden komen, hebben dat uitgesteld wegens corona, maar ze komen straks wel: dan heb je als stad huizen nodig. Ik snap dat er geen geld is, maar daar moet je een oplossing voor kunnen verzinnen.”