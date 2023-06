Ontwikkelaars: mogelijk streep door woningbouw Zaandam als Amsterdamse windmolens er komen

Projectontwikkelaars die honderden woningen willen bouwen in Zaanstad keren zich tegen de windturbines die bij de Noorder IJplas gepland staan, net aan de Amsterdamse kant van de gemeentegrens. Mogelijk komen er zelfs minder woningen vanwege de windmolenplannen.

Het gaat om nieuwbouwwoningen in de Achtersluispolder, een industrieterrein dat deels wordt omgeturnd in een gemengde wijk met zo’n tweeduizend woningen en bedrijven. In een deel van de nieuwe wijk, het Sluiskwartier, zijn minimaal 750 woningen voorzien pal aan de Noorder IJplas. Aan de Amsterdamse kant van deze plas staan drie windmolens gepland.

De projectontwikkelaars in het Sluiskwartier hebben zich per brief gericht tot de partijen die onderhandelen over een nieuw bestuur voor de provincie Noord-Holland. Namens de provincie buigt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zich momenteel over de vergunning die de initiatiefnemers voor de drie windmolens hebben aangevraagd.

‘Provincie moet ingrijpen’

Het provinciebestuur zou een ‘actieve en coördinerende rol’ moeten spelen, vinden de projectontwikkelaars. De impact op de leefkwaliteit is onevenredig groot, stellen ze.

De gemeente Zaanstad protesteerde eerder – net als Oostzaan – tegen de windmolenplannen aan de Amsterdamse kant van de gemeentegrens. De projectontwikkelaars dringen erop aan dat de provincie ingrijpt. Noord-Holland zou bovendien moeten wachten met het afgeven van een vergunning tot de door het kabinet aangekondigde afstandsnormen voor windmolens van kracht zijn.

Voor sommige projectontwikkelaars kan het er zelfs toe leiden dat ze afzien van de bouwplannen, waardoor er minder woningen komen in Sluiskwartier. Ook is een mogelijke uitkomst dat de buurt dichter bebouwd wordt. De bouwers vrezen vooral voor de leefbaarheid in de nieuwbouwwijk.

Hoge rente, dure bouwmaterialen

Boy Boomsma van ontwikkelaar Saense Heeren vraagt zich hardop af of de woningbouw nog rendabel zal zijn. Het uitzicht op de windturbines en de hinder zal de verkoopprijs drukken, voorspelt hij. Die impact komt nog boven op de moeilijkheden die de woningbouw toch al parten spelen, zoals de hoge rente en dure bouwmaterialen. “Het is in alle opzichten uitdagend en dan krijgen we de windmolens er ook nog bij. Dit kan de druppel zijn.”

Boomsma betwijfelt ook of de windmolens er waren gekomen als de Achtersluispolder en de woningbouwplannen van de gemeente Amsterdam waren geweest. Eerder was bedrijventerrein Cornelis Douwes in beeld als locatie voor deze windmolens, maar die viel toen af omdat Amsterdam er duizenden woningen gaat bouwen.

‘Voldoende afstand’

De gemeente Zaanstad concludeert uit de milieueffectrapportage van de windmolenplannen dat die geen beletsel opleveren voor woningbouw in Achtersluispolder. Voorwaarde is wel dat goede afspraken worden gemaakt met de initiatiefnemers over momenten dat de molens worden stilgezet wanneer een hinderlijke slagschaduw optreedt.

Zaanstad heeft samen met Amsterdam onderzoek laten doen naar de economische effecten van de windturbines op de woningbouw. Vanwege de grote onzekerheidsmarges in dat onderzoek is het onmogelijk om daar nu harde conclusies uit te trekken, zegt een woordvoerder van Zaanstad. Het is volgens Zaanstad wel duidelijk dat er lokaal beperkte effecten zijn, maar bij de haalbaarheid van woningbouwplannen spelen meer factoren een rol.

De provincie stelt juist een actieve regierol te hebben gespeeld door de belangen van Amsterdam en de buurgemeenten af te wegen. Volgens een woordvoerder is er bovendien voldoende afstand, zodat de windmolens toekomstige woningbouw niet in de weg hoeven te staan. Een woordvoerder onderstreept ten slotte dat de provincie niet hoeft te wachten tot er nieuwe afstandsnormen komen.