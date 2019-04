Ontwikkelaar na dertig jaar uit Amsterdams water gezet

Historie

Een eerlijke behandeling heeft hij van het Havenbedrijf nooit gehad, vindt Ten Cate. "Toen de haven hier nog een glasbak met kuilen was, hebben ze mijn havengeld met veertig procent verhoogd. Daarna, midden in de crisis, met vijftien procent per jaar. Dan knijpen ze je keel wel dicht. Waar is het gevoel voor historie gebleven?"



Ten Cate komt uit een oude Amsterdamse kapiteins-familie. Veel ooms voeren op de binnenvaart. Ook de vader van Henk, Michiel ten Cate, was kapitein op binnenvaartschepen. Die heeft nog met Clippers gezeild op zee.



Zelf heeft Henk ten Cate van alles aangepakt. "Ik ben techneut in hart en nieren. Ik kwam op grote zeeschepen als trouble-shooter, maar ik heb ook grondstoffen verhandeld in Afrika, bomen gekapt in Suriname en handel gedreven in Azië. Altijd keerde ik terug naar de Amsterdamse haven." Zoon Heromius (43), technisch werktuigbouwkundig ingenieur, heeft een eigen bedrijf, maar werkt ook samen met zijn vader in de haven.



De Ten Cates willen best een compromis sluiten met het Havenbedrijf of met de gemeente. "Dat hebben we altijd gedaan," zegt Henk ten Cate. "Ik had drieduizend vierkante meter woongebied op Borneo. Nu heb ik duizend vierkante meter ligplaats in de Houthaven. We willen best ruimte inleveren. Maar laat mijn bedrijf heel."



De Port of Amsterdam liet dinsdag weten nog geen reactie beschikbaar te hebben.