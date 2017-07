Ontwerpfout veroorzaakte stroomstoring in januari

Dat blijkt uit een extern onderzoek dat netbeheerder Tennet in gang had gezet om vast te stellen wat de storingsoorzaak was.



Door het technisch falen van één component viel op 17 januari het volledige hoogspanningsstation uit. Een ontwerpfout uit het verleden lag hier aan ten grondslag.



Unieke fout

Normaliter wordt een dienstweigerende component opgevangen door het beveiligingssysteem. Door de ontwerpfout isoleerde het systeem niet alleen de fout maar werd er breed ingegrepen - met als gevolg dat om 4.19 uur het volledige station uitviel.



Tennet heeft na het ontdekken van de ontwerpfout alle hoogspanningsstations onderzocht. Daaruit is gebleken dat de fout uniek is. Deze is inmiddels in zijn geheel hersteld. De fout stamt uit de tijd dat Tennet nog geen eigenaar van het station was.



Overleden

Uiteindelijk zaten 360.000 huishoudens in en rond Amsterdam uren zonder stroom. De gemeente heeft de dood van twee personen tijdens de stroomstoring onderzocht. In het ene geval kon de zoon van een oudere vrouw de meldkamer niet bereiken en bij de ander is waarschijnlijk de zuurstofvoorziening uitgevallen.



Begin juli bleek uit het evaluatierapport van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dat het overlijden van de vrouw wiens zuurstofvoorziening was uitgevallen los staat van de storing. De dood van de oudere vrouw wordt nog onderzocht.



