Ontwerper Erik Frenken ontvangt belangrijke modeprijs

Frenken nam zijn prijs woensdagavond dolblij in ontvangst in het NewWerktheater in Oost, uit handen van de winnaar van vorig jaar, Bas Kosters. Naast de cheque van 50.000 euro kreeg Frenken ook de wisselbeker van Kosters overhandigd; een halsketting met een enorme poedel eraan, gemaakt door juwelenontwerper Ted Noten.



Juryvoorzitter Angelique Westhof zei dat Frenken de prijs verdient omdat hij zowel ervaring heeft met furore maken - na zijn studies in Den Haag en Londen werkte hij bij grote modehuizen als Alberta Ferretti en Viktor & Rolf - als de harde klappen van de zweep. Het modemerk Avelon, dat hij zeven jaar leidde als creatief directeur, ging tot twee keer toe ten onder.



Consciëntieus

Sinds 2017 runt hij het label Frenken, dat grossiert in moderne, draagbare vrouwenkleding zonder opsmuk. Westhof noemde het een prestatie om in 'bijzonder uitdagende tijden' een internationaal modemerk te runnen. Ze beschreef zijn stijl als consciëntieus en zelfverzekerd, 'waarin niet wordt teruggedeinsd voor grote, van het lichaam wijkende vormen.'



Naast een grote eer en welkome steun in de rug vertelde Frenken dat de prijs voor hem een bevestiging is van 'alles waar hij in gelooft'. "Never quit and be patient, en vooral blijf trouw aan je eigen visie'.



Gevestigde ontwerpers

Het Mode Stipendium is in 2011 opgericht door een anonieme geldschieter en wordt ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs is geen aanmoedigingsprijs voor jonge talenten, maar juist bedoeld voor gevestigde mode-ontwerper die al minstens vijftien collecties hebben gemaakt en hun business willen uitbreiden.



De vorige winnaars van het Mode Stipendium zijn naast Bas Kosters onder anderen Ilja Visser, Jan Taminiau, Iris van Herpen en Ronald van der Kemp.