Ontvoerde Hoofddorper gewond aangetroffen in Delft

Na de melding verrichtte de politie diverse aanhoudingen. Beeld Hollandse Hoogte

Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. De man bleek ‘uit de auto te zijn gezet’ door zijn ontvoerders. Na een bezoek aan het ziekenhuis is hij nu herenigd met zijn familie. De 56-jarige Hoofddorper was sinds donderdag spoorloos, nadat omstanders hadden gezien dat hij in Cruquius een auto in was getrokken.

De politie werd donderdagavond rond 18.00 uur gealarmeerd over de ontvoering. Een uitgebreide zoektocht leverde tot dinsdagnacht weinig op. Wel werden donderdagavond zes verdachten gearresteerd in Gouda, waar een rood Mercedesbusje werd teruggevonden dat bij de ontvoering was gebruikt. De rol van het zestal in de ontvoering is onbekend.

Vergissing

Afgelopen weekend maakte de politie bekend ‘geen enkele aanwijzing’ te hebben dat de ontvoerde man deel uitmaakt van een crimineel milieu. Het motief van de ontvoering is dan ook onduidelijk. De recherche houdt er rekening mee dat de ontvoerders zich hebben vergist en het eigenlijk op een ander hadden gemunt.

De gearresteerden, van wie het voorarrest maandag met twee weken is verlengd, zijn mannen tussen de 22 en 33 jaar. Drie van hen komen uit Rotterdam, een uit Zwijndrecht, een uit Dordrecht en een man zonder bekend woonadres. Wat zij in Gouda deden, is niet bekend. De politie liet eerder weten nog meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Eerder loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak. Of deze tip er is gekomen moet nog blijken; een woordvoerder van de politie wilde woensdagochtend niet meer kwijt dan dat de man ‘godzijdank levend is gevonden’.