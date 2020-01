Ontsnapte kat Vlekkie na een week gevonden op Schiphol

Kat Vlekkie was een week spoorloos op Schiphol. Beeld Leonie Juffermans

Volgens een woordvoerder van Schiphol is de kat gevonden op de bagageafdeling van de luchthaven. Een aantal medewerkers had het beest gespot en vervolgens weten te vangen.

Vlekkie zou in goede gezondheid verkeren, een dierenarts heeft naar het beest gekeken.

Oproep op Facebook

De eigenaar van de kat, Leonie Juffermans, riep vorige week in een bericht op Facebook werknemers van de luchthaven op om uit te kijken naar haar huisdier.

Het is niet de eerste keer dat een kat is kwijtgeraakt op Schiphol. In 2014 verdween poes Shakira spoorloos uit het bagageruim van een vliegtuig van Transavia. Later werd de kat teruggevonden op het platform bij de pieren op Schiphol.