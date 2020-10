Ontslaggolf dreigt bij Heineken op Amsterdams hoofdkantoor

Beeld Erik Klein Wolterink

Dat maakt Heineken woensdagochtend bekend bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers. Heineken heeft zo’n 1700 mensen werken in de hoofdkantoorvestigingen aan het Weteringplantsoen en de Stadhouderskade. Vorig jaar is een deel van de marketingactiviteiten verhuisd naar Schiphol.

Hoe veel banen verdwijnen, wil Heineken nog niet zeggen. “Het gaat om een kostenreductie van 20 procent bij het hoofdkantoor,” zegt een woordvoerder. “Maar het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel arbeidsplaatsen daarmee gemoeid zijn. Dat gaan we samen met de ondernemingsraad en de vakbonden uitzoeken.”

Volgens de zegsman is niet uitgesloten dat een deel van de besparing ook mogelijk is door bezuinigingen op de lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Eerder dit jaar beloofde Heineken dat er gedurende 2020 geen ontslagen vallen tijdens de crisis. “Daar houden we ons aan. Maar we hebben het nu over een ingreep in het eerste kwartaal van 2021.”

Landenorganisaties

Regionale hoofdkantoren, zoals dat van Heineken Nederland in Leiden, vallen niet onder de ingreep. Wel kondigt Heineken woensdag ook aan dat zulke landenorganisatie onder de loep worden genomen. “Op dit moment wordt ook gekeken hoe we de hele organisatie zo sterk mogelijk kunnen maken, ook na Covid. We maken nu bekend wat dat betekent bij het hoofdkantoor, maar we gaan ook strategisch kijken bij de werkmaatschappijen. Het is te vroeg om te zeggen of dat ingrepen zal opleveren.” Bij Heineken werken in totaal 85.000 mensen.

Vanwege de coronacrisis zijn de verkopen van Heinekenbieren vooral in de horeca wereldwijd gekelderd. In de eerste negen maanden van dit jaar verkocht de brouwer ruim 165 miljoen hectoliter bier, dat is 8,3 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. De winst daalde in dezelfde periode tot 396 miljoen euro, tegenover 1,7 miljard euro vorig jaar. Wel vlakt de daling af; in het derde kwartaal lag de hoeveelheid verkocht bier net meer dan 2 procent lager.

Heineken geeft geen vooruitzichten voor de nabije toekomst. “We kunnen niet voorspellen of er nog meer golven komen en er meer restricties komen. In sommige landen zie ja dat de horeca dicht is. In Azië, in landen als Maleisië, komen nieuwe restricties op. De onzekerheid is groot. Opsteker is wel dat het Heinekenmerk het goed doet.”

De ingreep bij Heineken komt na massaontslagen bij onder meer KLM (4500), ABN Amro (800) en Booking.com (circa 1400).